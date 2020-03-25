رمضان صبحي يكشف عن مستقبله مع الأهلي المصري.. وحقيقة رفضه وجود محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي (فيديو)

كشف رمضان صبحي، صانع ألعاب فريق هيدرسفيلد الإنجليزي المعار للنادي الأهلي المصري حتى نهاية الموسم الجاري، مصيره مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، في ظل إيقاف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا، وإمكانية إلغاء الموسم الكروي الحالي.

وقال رمضان في تصريحات تلفزيونية: ”تعاقدي مع الأهلي ممتد لنهاية الموسم الجاري، وقد تمتد فترة الإعارة بسبب فيروس كورونا، حال عدم السيطرة عليه في أقرب وقت“.

وأضاف: ”مسؤولو هيدرسفيلد لم يتحدثوا معي بشأن مستقبلي، لا أحب الكذب، بصراحة طموحي الاحتراف، ولو جاء لي عرض سيفيدني بالتأكيد سأفعل ذلك“.

وكشف صبحي: ”محمود الخطيب ساهم بشكل كبير في إتمام استعارتي من هيدرسفيلد، بعد أن تواصل معي هاتفيا، ووافقت في غضون 48 ساعة، لرغبتي في استعادة تألقي والعودة لمنتخب مصر“.

وأردف: ”تعرضت لسوء حظ مع هيدرسفيلد، فقد أصبت وغبت شهرا ونصف الشهر، ما تسبب في خروجي من حسابات المدير الفني بعد ذلك لرغبته في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق“.

وأكد رمضان أنه يمتلك عرضا إيطاليا ”لكن الرؤية بشأنه ستتضح بنهاية الموسم الحالي“.

واعترف: ”نعم، تمسكت بالرحيل رغم تمسك محمود طاهر رئيس الأهلي باستمراري، فقد وعدني بالموافقة على احترافي بعد انتقال تريزيغيه للدوري البلجيكي“.

وتطرق رمضان لأسباب رحيله عن الأهلي في المرة الأولى، عام 2016، قائلا: ”كنت أرغب في الاحتراف، وجاء لي عرض من ستوك سيتي الإنجليزي، وعرضان من آرسنال وروما ولكنهما لم يكونا جادين“.

وأضاف: ”كنت أطمح في اللعب أساسيا والانضمام لمنتخب مصر، فاخترت ستوك سيتي لأن المدرب كان يحتاجني والعرض كان مناسبا ماليا، بلغ 5 ملايين جنيه إسترليني“.

وتحدث صبحي عن مشادته مع أليو بادجي مهاجم الأهلي في مران الفريق منذ أيام، قائلا: ”كانت مشادة قوية فعلا في الملعب، ولكن الموضوع لم يمتد لأكثر من ذلك، بمجرد دخولنا غرفة الملابس تصافحنا والأمر لم يستمر أكثر من 15 دقيقة“.

وبشأن إصابته في الفترة الماضية واتهام الجهاز الطبي في الأهلي بالتقصير والتشخيص الخاطئ، الأمر الذي تسبب في طول مدة غيابه، قال: ”تعرضت لمزق في العضلة الخلفية عند الوتر، إصابة صعبة، وكان المزق بمثابة قطع، ولكن الجهاز الطبي للأهلي شخّص الحالة بشكل صحيح“.

وتابع: ”هذا ردي على المشككين في قدرة الجهاز الطبي، والإصابة لم تتجدد، لكنني طلبت التغيير في إحدى المباريات لأنني شعرت بألم فقط“.

وعن ما تردد بشأن رفضه انضمام محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لمنتخب مصر الأولمبي، في أولمبياد طوكيو 2020، الذي تم تأجيله للعام المقبل، قال: ”لم يحدث، الأمر يتعلق بشوقي غريب، المدير الفني للمنتخب“.

وأردف: ”ما تردد كان بسبب حديثي عن حقوق زملائي الذين ساهموا في تتويج منتخب مصر ببطولة أفريقيا تحت 23 عاما، كنت أرغب أن يتحدث الجميع عنا، وليس عن اللاعبين الثلاثة المتوقع انضمامهم لفريقنا في الأولمبياد بعد التأهل“.

وواصل: ”اللاعبون انزعجوا بسبب طرح مسألة اللاعبين الثلاثة الكبار، ولم أكن أقصد صلاح، فهو هنأني على الصعود للأولمبياد ويعرف طريقة تفكيري“.

واختتم: ”شوقي غريب لن يأخذ رأيي في ضم الثلاثي الكبار، ولم يحدث أن أخذ رأيي في تشكيل أي مباراة“.