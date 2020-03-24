حسين الشحات نجم النادي الأهلي المصري يكشف تفاصيل إصابته واستعداده لإجراء جراحة (فيديو)

كشف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي المصري المصري، تعرضه لإصابة خلال الفترة الماضية، مؤكدا على إجرائه جراحة الفترة المقبلة.

وقال الشحات، في تصريحات تلفزيونية، يوم الثلاثاء، إنه اشتكى منذ فترة من آلام في عضلات البطن، وتبين حاجته لإجراء جراحة الفتاق.

وأضاف: ”أحاول وأضغط على نفسي من أجل أن ألعب في الأهلي، أنا لا احب أن أصرح بأنني مصاب“.

وأوضح أنه سيخضع لهذه الجراحة خلال الأيام المقبلة، حتى يعود مجددا للمستوى المتوقع منه، مشددا على قوة علاقته بالسويسري رينيه فايلر المدير الفني، وعدم وجود أي خلافات بينهما، كما يتحدث البعض.

وعن قيمة صفقة انتقاله من العين الإماراتي للأهلي المصري، وما تردد بشأن بلوغها 150 مليون جنيه، قال الشحات:“ هذا الكلام غير صحيح، لم أحصل على هذا المبلغ، وببساطة لو تقاضيت هذا المبلغ سأجلس في المنزل وأتراخى في التدريبات، ولن أحتاج لكرة القدم“.

وأشار إلى أن انتقاله للأهلي كان خطوة مهمة من أجل تحقيق البطولات، موضحا أن فريقه يسعى للتتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية.

وانضم حسين الشحات للنادي الأهلي، قادما من العين الإماراتي في يناير/كانون الثاني 2019.