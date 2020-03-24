موجز أخبار الأهلي والزمالك: صفقة تبادلية بين الأحمر وبيراميدز.. وبن عيادة يطالب الأبيض بحسم مصيره

يبدو أن الانتقالات الصيفية المقبلة قد تشهد صفقة تبادلية بين ناديي الأهلي وبيراميدز من أجل تدعيم صفوف الفريقين، بينما يتحرك الزمالك لتدعيم صفوفه مبكرًا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار: الأهلي، والزمالك، وبيراميدز.

صفقة تبادلية في الطريق بين الأهلي وبيراميدز

تلوح في الأفق صفقة تبادلية في الطريق بين ناديي الأهلي وبيراميدز من أجل تدعيم الصفوف في الموسم المقبل.

وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء بصدد التفاوض لضم الثنائي أحمد الشناوي حارس المرمى، ومحمد حمدي الظهير الأيسر، مقابل رحيل الثنائي: حسين السيد نهائيًا، وأحمد الشيخ على سبيل الإعارة إلى بيراميدز.

ويرغب مسؤولو نادي بيراميدز بضم الشيخ، وحسين السيد، من النادي الأهلي، كما رحب مسؤولو القلعة الحمراء ولكنهم طلبوا انضمام الثنائي الشناوي وحمدي.

حسام عاشور يتجه للاعتزال

يتجه حسام عاشور لاعب وسط وقائد الأهلي للاعتزال بشكل رسمي عقب نهاية الموسم الحالي بعدما عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي.

وطلب الخطيب من عاشور إنهاء مسيرته الكروية بالنادي الأهلي وقبول العرض المقدم من لجنة التخطيط بإقامة مباراة اعتزال تليق باللاعب بجانب توفير فترة معايشة له بأحد الأندية الأوروبية على الصعيدين الفني أو الإداري وانضمامه للعمل بالنادي.

بن عيادة يطالب الزمالك بحسم مصيره

طالب الجزائري حسين بن عيادة، ظهير أيمن فريق شباب قسنطينة الجزائري، من إدارة الزمالك حسم مصيره والتعاقد معه بشكل رسمي أو غلق باب المفاوضات.

وتلقى بن عيادة عدة عروض للرحيل عن فريقه في الموسم الجديد مع مفاوضات من إدارة ناديه لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ولكنه أرجأ التوقيع لحين حسم مصيره مع العرض الزملكاوي.

وحسم المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك مسألة رحيله عن الفريق الأبيض، مؤكدًا عبر تصريحات تلفزيونية أنه لا يفكر بمغادرة الزمالك.

الإسماعيلي يرفض رحيل مجدي

رفض النادي الإسماعيلي رحيل لاعبه عبد الرحمن مجدي، جناح أيمن الفريق، في الموسم المقبل بعد قرار تأجيل أولمبياد طوكيو.

ويسعى الإسماعيلي للوصول إلى أعلى سعر ممكن مقابل بيع عبد الرحمن مجدي الذي يعد أحد النجوم الواعدين في الكرة المصرية، خاصة أن اللاعب مرشح للرحيل لأوروبا في المرحلة المقبلة.

المصري يرحب بانضمام العراقي إلى بيراميدز

رحب النادي المصري البورسعيدي بانضمام كريم العراقي ظهير أيمن الفريق إلى نادي بيراميدز حال تلقيه عرضًا مناسبًا للرحيل عن الفريق.

وأبلغ العراقي إدارة المصري بأنه يملك عرضًا من بيراميدز لضمه في الموسم المقبل وهو ما رحبت به إدارة النادي البورسعيدي ولكنها طلبت من اللاعب وصول عرض رسمي للتفاوض مع إدارة بيراميدز وتحديد السعر المناسب لرحيله.

ولا يمانع طارق العشري المدير الفني للمصري رحيل العراقي في الموسم الجديد بشرط الحصول على مقابل مالي مناسب لإتاحة الفرصة لضم لاعب بديل.