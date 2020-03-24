رمضان صبحي: كورونا يؤجل حسم مستقبلي.. وشريف إكرامي يحسم أمر انتقاله للزمالك (فيديو)

قال شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، إنه لم يتشاور مع مسؤولي النادي في قرار رحيله، موضحا أنه كان يضع سيناريوهات الرحيل في تفكيره بما يجعل علاقة العائلة ”إكرامي“ بالنادي الأهلي الممتدة على 40 عاما جيدة.

وأكد ”إكرامي“ في تصريحات متلفزة له ببرنامج ”أون تايم“ الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر فضائية ”أون تايم“، اجتماعه مع اللجنة الفنية داخل النادي الأهلي بشأن تجديد تعاقده أو رحيله عن الفريق، بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وأمير توفيق مدير لجنة التعاقدات، وأنه لم يكن هناك حديث بشأن التراجع عن قرار الرحيل.

وأوضح شريف إكرامي أنه لمس من الحديث موافقة على رحيله من الفريق في الفترة المقبلة، متابعا: ”كنت متوقع من اللجنة أكتر من طريقة حوار وملقتش منهم غير الموافقة بس، بس كلامهم مكنش هيغير حاجة بخصوص قراري في الرحيل بس كان هيفرق في شعوري تجاه النادي“.

وبيّن حارس مرمى النادي الأهلي أنه ينظر للعروض التي يتلقاها في الفترة الحالية لحسم موقفه من النادي الذي سينتقل إليه بعد رحيله عن صفوف المارد الأحمر نهاية الموسم، مؤكدا أنه لن يلعب في الزمالك حتى ولو عرض عليه الانتقال إلى صفوفه.

وذكر ”إكرامي“ السبب قائلا إنه واحد من أبناء الأهلي وله تاريخ كبير بين جدرانه ولذلك فمن الصعب الانتقال للغريم التقليدي في الوقت الحالي.

وشدد على أنه يمتلك علاقة قوية مع الأهلي وجماهيره خاصة أنه يلمس منهم المحبة والاحترام، مردفا: ”أكيد مش هخسر كل ده وألعب في نادي الزمالك مع احترامي الكامل له، وأنا معتقدش إن الزمالك هيعرض علي“.

في سياق آخر، كان للاعب رمضان صبحي مداخلة هاتفية في البرنامج ذاته خلال الحلقة وقال إنه يتناقش مع زميله شريف إكرامي بشأن القرارات الخاصة به التي يتخذها، لافتا إلى أن وجهة نظر إكرامي توضح له العديد من المواقف.

وبيّن رمضان صبحي قائلا إنه من الممكن أن يغير في أي قرار يتخذه حال رأى أن قرار شريف هو الأصح، موضحا أنه تفاجأ بقرار رحيل إكرامي عن الأهلي كبقية اللاعبين في النادي، وأضاف: ”أؤيده في قراره لأنني أريده أن يشارك في المباريات“.

وبشأن مستقبله مع النادي في الفترة المقبلة، سواء بالاستمرار على سبيل البيع النهائي أو مد فترة الإعارة، قال إن انتشار فيروس كورونا جعله يؤجل حسم القرار، مضيفا: ”قرار إيه اللي أفكر فيه في ظل الظروف الصعبة دي“.

يُذكر أن شريف إكرامي أعلن قبل أيام رحيله عن صفوف النادي الأهلي وعدم تجديد تعاقده مع الفريق وذلك عبر تغريدات أطلقها على حسابه في موقع ”تويتر“.