موجز أخبار الأهلي والزمالك.. صالح جمعة يتلقى عرضين للرحيل عن الأحمر.. وصفقة تبادلية بين الأبيض وسموحة

مازالت ملفات تجديد النجوم تمثل أزمة حادة في ناديي الأهلي والزمالك خلال المرحلة الحالية رغم أن الأهلي حسم جزءا كبيرا من هذا الملف بتجديد عقد وليد سليمان صانع ألعاب الفريق وإعلان رحيل الثنائي حسام عاشور وحارس المرمى شريف إكرامي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الإثنين 23 مارس 2020:

مستقبل صالح جمعة مع الأهلي

تلقى صالح جمعة صانع ألعاب فريق الأهلي عرضين للرحيل في الفترة القادمة من الدوري الفنلندي والبرتغالي.

ويسعى مسؤولو النادي الأهلي لإقناع جمعة بالرحيل على سبيل الإعارة في الموسم المقبل، ولكن اللاعب يرغب في فسخ عقده بالتراضي في ظل عدم اقتناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمستواه.

ويخشى مسؤولو النادي الأهلي سيناريو رحيل صالح جمعة نجم الفريق إلى الزمالك خاصة أن إدارة القلعة البيضاء ترغب في تعزيز مركز صانع الألعاب.

ومازال ملف تجديد عقد أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق يترقب كلمة الحسم في المرحلة القادمة بعد تأجيل جلسة التجديد التي كان مقررا لها أمس الإثنين.

وطلب مسؤولو الأهلي من الجهاز الفني بقيادة فايلر متابعة مستوى بعض اللاعبين المعارين، وتحديدا ثلاثي الجونة أحمد ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار بجانب ثلاثي سموحة ناصر ماهر وصلاح محسن ومحمد عبد المنعم بجانب صانع ألعاب طلائع الجيش عمار حمدي.

ويسعى مسؤولو الأهلي لتقييم مستوى المعارين لتحديد مصيرهم في نهاية الموسم الحالي خاصة أن الفريق سيتم تقييم حاجته للصفقات الجديدة.

حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وسموحة

تلوح في الأفق بوادر صفقة تبادلية بين ناديي الزمالك وسموحة في الموسم المقبل.

وأبدى مسؤولو الزمالك رغبتهم في ضم حسام حسن مهاجم سموحة في الموسم المقبل مع أنباء عن رحيل ثنائي الزمالك محمد عنتر والكونغولي كابونغو كاسونغو إلى صفوف سموحة.

ويدرس مسؤولو الزمالك أيضا مستوى ثنائي الاتحاد السكندري أحمد رفعت والايفواري رزاق سيسيه من أجل العودة مجددا للزمالك في الموسم المقبل.

ويسعى أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة لرسم خطة رحيل لاعبيه والإعارات وخطة تدعيم الفريق في الموسم المقبل.

اتحاد الكرة يدرس فكرة إلغاء الدوري

يدرس عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة فكرة إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم في ظل تفشي فيروس كورونا.

ويفكر اتحاد الكرة في إلغاء البطولة وعدم استكمال الدوري هذا الموسم على أن يبدأ الموسم الجديد في شهر يونيو المقبل، بينما تطالب أصوات باستكمال الدوري وضغط المباريات في الفترة بين مايو إلى أغسطس المقبلين.

الاتحاد السكندري يرغب في ضم قائد الأهلي

انضم نادي الاتحاد السكندري إلى قائمة الأندية الراغبة في ضم حسام عاشور قائد فريق الأهلي في الموسم الجديد.

ويأمل مسؤولو زعيم الثغر الفوز بخدمات عاشور لتدعيم خط الوسط في الموسم المقبل بجانب أن الفريق لديه الرغبة في ضم لاعب صاحب خبرات طويلة.

وأعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ترحيبه بفكرة عدم استكمال الدوري إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك.

بيراميدز يفتح ملف تجديد عقود نجومه

فتح نادي بيراميدز ملف تجديد عقود نجومه في الفترة الحالية.

ويرغب نادي بيراميدز في تجديد عقود الثلاثي أحمد الشناوي حارس المرمى وعلي جبر وعمر جابر في الفترة الحالية بجانب فتح المفاوضات مع رجب بكار ومحمد حمدي والبوركيني إيريك تراوري لتمديد عقودهم في المرحلة القادمة.