لاعب الزمالك السابق أحمد رمزي يتبرع ببعض ممتلكاته لمكافحة كورونا

قالت وزارة الشباب والرياضة المصرية، إن أحمد رمزي لاعب نادي الزمالك السابق، الذي يعيش في دولة الكويت، قرر التبرع ببعض ممتلكاته في مصر؛ لمكافحة فيروس كورونا.

وبحسب بيان وزارة الشباب والرياضة المصرية: ”جرى لقاء بين أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع أحمد رمزي نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق والمقيم حاليا بدولة الكويت، حيث صرح رمزي لوزير الرياضة أنه في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا، فقد قرر أن يتبرع ببعض ممتلكاته الموجودة في مصر، في الحساب المخصص لمواجهة انتشار ومعالجة آثار فيروس كورونا بصندوق تحيا مصر“.

ورمزي هو أحد نجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابقين، كما سبق له تولي تدريب النادي الأبيض عدة مرات.

وشارك رياضيون مصريون كثر، في حملات لدعم الأسر المتضررة من تفشي فيروس كورونا.