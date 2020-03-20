رسميا.. النادي الأهلي المصري يستغني عن قائده حسام عاشور ويوافق على رحيل شريف إكرامي

أعلن النادي الأهلي المصري رفضه رسميا تجديد عقد قائده حسام عاشور لاعب وسط الفريق بفرمان مدربه السويسري رينيه فايلر.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا أعلن خلاله تفاصيل الجلسة التي جمعت بين لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح اليوم الجمعة، وحسام عاشور بمقر القلعة الحمراء بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات.

وأشارت لجنة التخطيط إلى أن عاشور يظل نموذجا للاعب الذي لم يقصر في مشواره مع النادي الأهلي منذ تصعيده للفريق الأول وحقق العديد من البطولات وشرحت له رؤية فايلر وأن اللجنة تتمنى أن ينهي عاشور مشواره داخل النادي الأهلي.

وعرضت لجنة التخطيط فكرة الاعتزال على حسام عاشور مع إقامة مباراة تليق بتاريخه مع النادي ويتم تسويقها على مستوى عال لتحقيق العائد المالي والأدبي الذي يليق باللاعب، بجانب تحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة في أندية أوروبا لتأهيله فنيا أو إداريا، حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي.

وقال حسام عاشور في بيان الأهلي إنه يتمسك بالاستمرار في الملاعب وهي رغبته الشخصية وهو ما جعل اللجنة تمنحه فرصة أخرى للتفكير.

وفي نفس السياق أعلن النادي الأهلي المصري موافقته على رحيل حارسه شريف إكرامي ورفض تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم.

وعقدت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح اجتماعًا اليوم الجمعة مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، وعبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة.

وأوضحت اللجنة أن حق إكرامي في المشاركة لا تملكه ولا أي مسؤول في النادي سوى المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في صلاحياته وحساباته في الاتجاه الآخر كما أكدت اللجنة احترامها الكامل لرغبة إكرامي في إنهاء مشواره الكروي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، والبحث عن حقه المشروع من المشاركة في المباريات.

وتمنى له الجميع التوفيق في خطوته المستقبلية، وأنه سيبقى واحدًا من أبناء الأهلي المشهود لهم بالالتزام والانضباط، وأن أبواب النادي سوف تظل مفتوحة لكل أبنائه، وعلى رأسهم إكرامي، الذي لن ينكر أحد ما قدمه لناديه خلال مشواره الرائع، فضلًا عن انضباطه السلوكي على مدى تاريخه.

وكان شريف إكرامي قد أصدر بيانًا عبر حساباته الرسمية أعلن خلالها الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وترددت أنباء قوية عن توقيع إكرامي إلى نادي بيراميدز في الموسم الجديد.