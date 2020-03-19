موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: أحمد فتحي يؤجل التجديد.. وشيكابالا يتوسط لعودة عمر جابر

اشتعلت تطورات ملف تجديد عقود رباعي فريق الأهلي أحمد فتحي، ووليد سليمان، وحسام عاشور، والحارس شريف إكرامي، في القلعة الحمراء بعد إعلان تجديد عقد وليد سليمان لموسمين مقبلين.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار: الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، اليوم الخميس، 19 مارس 2020:

أحمد فتحي يؤجل التجديد للأهلي

أرجأ أحمد فتحي ظهير أيمن فريق الأهلي فكرة تجديد عقده مع القلعة الحمراء بعدما كان مقررًا أن يعقد جلسة، اليوم الخميس، مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ولكنه اعتذر بداعي تواجده خارج القاهرة.

وحضر الجلسة نادر شوقي مدير أعمال اللاعب أحمد فتحي، وناقش مسألة تجديد عقد اللاعب بشكل مبدئي على أن يعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي لجنة التخطيط، يوم الأحد المقبل، لحسم هذا الملف.

وأكدت المصادر داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ أن أحمد فتحي يتمسك برفع قيمة راتبه السنوي بجانب التوقيع لمدة موسمين مقبلين.

وجدد وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي لمدة موسمين مقبلين دون الإعلان عن قيمة الراتب السنوي الذي يتقاضاه اللاعب، إلا أن المصادر تؤكد أن الأهلي رفع قيمة راتب سليمان إلى 9 ملايين جنيه سنويًا مع إعفائه من نسبة المشاركة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط جلسة مع حسام عاشور لاعب الوسط وقائد الفريق، والحارس شريف إكرامي من أجل حسم ملف تجديد عقديهما الموسم المقبل.

شيكابالا يتوسط لإعادة عمر جابر للزمالك

توسط محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد فريق الزمالك من أجل عودة صديقه وزميله السابق عمر جابر نجم فريق بيراميدز إلى القلعة البيضاء في الموسم الجديد.

وأجرى شيكابالا اتصالات بأمير مرتضى المشرف على الكرة يطالبه بحسم صفقة عمر جابر، خاصة أن اللاعب أبدى رغبته في العودة للزمالك، كما أوقف مفاوضات تجديد عقده مع بيراميدز ترقبًا لقرار الزمالك بخصوص التعاقد معه.

وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات مع الظهير الأيمن الجزائري حسين بن عيادة نجم فريق شباب قسنطينة من أجل تدعيم صفوفه في الموسم الجديد لتعويض رحيل التونسي حمدي النقاز وفسخ عقده من طرف واحد.

ومدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك راحة للاعبيه لمدة أسبوع بسبب انتشار فيروس كورونا، كما أن الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق حذر لاعبيه المتواجدين خارج مصر، وهم: المغربي محمد أوناجم، وأشرف بن شرقي، والتونسي فرجاني ساسي.

وأعلنت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة تخفيف عقوبة الثنائي محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي إلى 10 مباريات، وإمام عاشور لاعب الزمالك إلى نفس المدة بدلًا من نهاية الموسم بجانب تخفيف عقوبة أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك إلى 12 مباراة.

بيراميدز ينعى نجل رجب بكار

أصدر نادي بيراميدز بيانًا نعى خلالها وفاة نجل رجب بكار ظهير أيمن الفريق الذي وافته المنية، اليوم الخميس.

وفقد بكار نجله آدم بعد 45 يومًا من ولادته، وأصدر النادي بيانًا واسى خلاله اللاعب.

أزمة العراقي تنفجر في المصري البورسعيدي

انفجرت أزمة اللاعب كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي بعد أن رفض تمديد عقده مع الفريق.

ويتمسك العراقي بزيادة قيمة راتبه السنوي من أجل تمديد عقده بعد أن أجرى اتصالًا بمدير النشاط الرياضي عبد الظاهر السقا شرح له من خلاله كافة الأمور الخاصة بعقده.

وطالب سمير حلبية رئيس النادي المصري بإلغاء الدوري هذا الموسم مؤكدًا عبر تصريحات تلفزيونية بمنح لقب الدوري للنادي الأهلي وإلغاء الهبوط هذا الموسم.

وتعرض عمرو الدسوقي نجم المصري الأسبق لوعكة صحية ألزمته المستشفى بالتجمع الخامس.

نجاح مبادرة التبرعات الخيرية في أزمة كورونا

نجحت مبادرة تبرعات نجوم الكرة المصرية لدعم الأسر الفقيرة في أزمة فيروس كورونا، وعلى رأسهم: سعد سمير، ووليد سليمان، وكريم نيدفيد، والحارس محمد الشناوي، من الأهلي، وطارق حامد، وشيكابالا، ومحمود جنش حارس المرمى، ومحمود علاء.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري التبرع بجزء من راتبه لدعم الأسر الفقيرة.