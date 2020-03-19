تخفيض عقوبة كهربا وإمام عاشور بعد أحداث كأس السوبر المصري بالإمارات

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق، الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات في 20 فبراير الماضي.

وأصدرت اللجنة قرارًا يقضي بتعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم ”كهربا“ ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور.

وأوصت اللجنة بالإيقاف 10 مباريات لكل منهما، بدلا من الإيقاف حتى نهاية الموسم.

وتعرض محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المصري للطرد، عقب نهاية لقاء فريقه أمام الزمالك في بطولة السوبر المصري، الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وطُرد كهربا بسبب اشتباكه مع عبدالله إمام عاشور لتعديه بالضرب على وليد سليمان مهاجم الأهلي.

كما تم تعديل العقوبة الصادرة بشأن إداري نادي الزمالك أحمد زاهر بجعلها الإيقاف 12 مباراة، وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.

وبالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلا ورفضه موضوعا.