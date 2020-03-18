موجز أخبار الأهلي والزمالك: تطورات أزمة التجديد بالقلعة الحمراء.. والترجي يهدد بقاء كارتيرون مع الأبيض

شهد النادي الأهلي عدة تطورات مهمة على الصعيد الكروي فيما يتعلق بملف التجديد وأيضاً أزمة مشاجرة رمضان صبحي والسنغالي أليو بادجي نجمي الفريق الأحمر، بينما تحيط الشكوك باستمرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك والكرة المصرية اليوم الأربعاء 18 مارس 2020:

تطور مثير في أزمة التجديد بالأهلي

شهد ملف تجديد الرباعي شريف إكرامي حارس المرمى وحسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحي لاعبي الأهلي تطوراً مثيراً، بعد أن أعلنت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح عقد اجتماعات مع اللاعبين الأربعة لحسم مسألة تجديد عقودهم من عدمه.

ومن المقرر أن يحسم اللاعبون الأربعة مسألة تجديد عقودهم خلال الفترة القادمة، وتعقد اللجنة اجتماعاً مع أحمد فتحي ثم وليد سليمان غداً الخميس، ثم إكرامي وحسام عاشور بعد غدٍ الجمعة.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية ضد الثنائي رمضان صبحي وأليو بادجي؛ بسبب أزمة المشاجرة التي نشبت بينهما في التدريبات أمس الأول الإثنين، وهو ما وجه صدمة لرمضان صبحي الذي رفض توقيع العقوبة المالية ضده، ولكن عبد الحفيظ قال في تصريحات لموقع ناديه إن ما حدث لا يليق بالنادي الأهلي.

وأكد سيد عبدالحفيظ أن الأهلي جاهز لسيناريو إقامة مباريات دور الأربعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب الدور النهائي على ملعب جابوما بالكاميرون، موضحاً أن الأهلي جاهز تماما لكل الاحتمالات ويسعى لتحقيق هدف واحد وهو التتويج باللقب الإفريقي.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر إقامة معسكر مغلق في مدينة شرم الشيخ في حال استمرار خلوها من فيروس كورونا، وهو ما يحسمه المدرب السويسري يوم الأحد المقبل في اجتماعه مع الجهاز المعاون.

الترجي يهدد بقاء كارتيرون مع الزمالك

بات ملف تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مثار جدل واسع مع اقترابه من النهاية بانتهاء الموسم الحالي.

ولم يتحرك الزمالك بشكل رسمي بخصوص ملف تجديد عقد كارتيرون، كما ذكرت تقارير صحفية أن الترجي التونسي بدأ مفاوضات للتعاقد مع المدرب الفرنسي بداية من الموسم الجديد، في ظل وجود اتجاه للاستغناء عن المدرب الحالي معين الشعباني.

على صعيد متصل، أصبح الثلاثي التونسي فرجاني ساسي والثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبو الزمالك مهددين بالتأخر عن العودة من بلادهم، بعد غلق رحلات الطيران في مصر بداية من غدٍ الخميس إلى نهاية شهر مارس الجاري.

رئيس المصري يفجر أزمة

فجر سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي أزمة حادة بعد أن أدلى بتصريحات تلفزيونية أعلن خلالها أن الدوري يجب إلغاؤه هذا الموسم، خاصة أن هناك لاعبين تعرضوا لإصابة بفيروس كورونا ولم يتم الإعلان عنهم.

وأكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـ“إرم نيوز“ أنه لم يتم ثبوت أية حالة رسمية للاعب كرة مصاب بفيروس كورونا، مطالبا الجميع بضبط النفس في هذه التصريحات التي تثير جدلاً واسعاً.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة يدرس إلزام الأندية بتطبيق فحوصات طبية للاعبيها بعد العودة للتدريبات مع نهاية فترة تعليق النشاط، نافياً ما تردد حول صدور قرار بإلغاء الدوري خاصة أن هذا الملف ما زال تحت الدراسة.

بيراميدز يتحرك لحسم 3 صفقات

بدأ مسؤولو نادي بيراميدز التحرك بكل قوة للتفاوض مع 3 لاعبين، من بينهم حارس مرمى الزمالك محمد عواد بعد أن تواصل معه هاني سعيد المدير الرياضي لاستطلاع رأيه بخصوص انضمامه للفريق.

وتحدث مسؤولو بيراميدز مع ثنائي المنتخب الأولمبي عبد الرحمن مجدي نجم الإسماعيلي وكريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي؛ لمعرفة إمكانية انضمامهم للفريق في الموسم المقبل.