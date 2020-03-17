موجز أخبار الأهلي والزمالك: الأحمر يحدد بديل رمضان صبحي.. الأبيض يكافئ محمود علاء

بدأ قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك ترتيب الأوراق الخاصة بالصفقات الجديدة لتدعيم الصفوف استعدادا للموسم المقبل في ظل توقف النشاط الكروي حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي أبرز وأهم أخبار الكرة المصرية والأهلي والزمالك اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020:

الأهلي يحدد بديل رمضان صبحي

حدد مسؤولو لجنة التخطيط في النادي الأهلي بديل اللاعب رمضان صبحي نجم الفريق بعد أن أصبحت فرص بقائه في الموسم الجديد صعبة للغاية مع ارتفاع سعره ووصوله إلى 10 ملايين يورو بحسب مدير أعماله نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية سابقة.

وناقشت لجنة التخطيط فكرة عودة محمد شريف جناح أيسر الفريق في الموسم المقبل وعدم تجديد إعارته لأي فريق بعد أن ظهر بصورة ممتازة مع إنبي وأصبح وصيف هدافي الدوري المصري.

وقررت لجنة التخطيط استطلاع رأي السويسري رينيه فايلر المدير الفني عقب نهاية الموسم في التعاقد مع لاعب أجنبي لتعويض رحيل رمضان أو الاكتفاء بعودة شريف، خاصة أن اللاعب تم وضعه تحت متابعة الجهاز الفني.

على صعيد متصل، تمسك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بتوقيع عقوبة مالية ضد الثنائي رمضان صبحي والسنغالي أليو بادجي نجمي الفريق بعد المشاجرة التي نشبت بينهما في مران أمس الإثنين.

ورفض عبد الحفيظ محاولات رمضان لتأكيد انتهاء الأزمة وعدم توقيع غرامات أو عقوبات مالية وتمسك بتطبيق اللائحة الخاصة بالفريق.

الزمالك يكافئ محمود علاء

حرص مسؤولو نادي الزمالك على مكافأة محمود علاء مدافع الفريق، حيث وضعت إدارة نادي الزمالك، عددا من البنود التحفيزية لمدافع الفريق في عقده الجديد مع النادي الأبيض الذي أصبح يرتبط بتعاقد مع قلعة ميت عقبة يمتد إلى 2024 ستضمن تلك البنود مكافأة اللاعب بصورة مجزية عن المشاركات والإسهامات المختلفة مع الفريق الأبيض.

وحرص مسؤولو النادي على وضع مجموعة من البنود التحفيزية في عقد اللاعب تتضمن مكافآته لتحفيزه نحو المساهمة بصورة مستمرة مع الفريق في المنافسات على مختلف البطولات وتحقيقه مزيدا من الإنجازات بعد تحقيق عدد من البطولات المختلفة مع الفريق منذ انضمامه قادما من وادي دجلة.

وجدد علاء تعاقده مع النادي لمدة 5 سنوات، وذلك مع مضاعفة القيمة المالية التي يحصل عليها اللاعب مع القلعة البيضاء ولكن بداية من الموسم القادم حيث سيواصل اللاعب تقاضى راتبه هذا الموسم وفقا لعقده الجاري الذي يقتضي بحصوله على 3 ملايين جنيه و750 ألف جنيه، إلا أنه أصبح مرتبطا بعقد مع الأبيض حتى عام 2024 وذلك بإضافة موسمين في عقده.

تفاصيل إصابة قائد الإسماعيلي

تلقى باهر المحمدي قائد ومدافع الإسماعيلي خبرا سيئا بعدما تأكدت إصابته بتمزق في أربطة الركبة وغيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين.

وخضع المحمدي لفحوص طبية من جانب الطبيب الألماني هيرنان ماير بناء على ترشيح طبيب المنتخب محمد أبوالعلا لمعرفة أسباب شكوى اللاعب من آلام الركبة.

ومنح الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة الفرنسي ديديه غوميز لاعبيه راحة لمدة 10 أيام لحين حسم موعد عودة النشاط الكروي من جديد، وسافر جوميز إلى بلاده لقضاء إجازة.

المصري يحتوي أزمة العراقي

احتوى النادي المصري البورسعيدي أزمة لاعبه كريم العراقي الظهير الأيمن الصاعد بعد أنباء توقيعه لنادي الزمالك سرا.

وأجرى مسؤولو النادي المصري اتصالات مكثفة بالعراقي ووعدوه بتعديل عقده وزيادة راتبه مع عقد جلسة خلال الأيام القادمة من أجل تمديد عقده مع التأكيد أن المصري لن يقف في طريق رحيل اللاعب لأوروبا أو للأهلي والزمالك إذا وصلته عروض مناسبة.

سموحة يفتح باب الرحيل أمام حسام حسن

فتح مسؤولو نادي سموحة باب الرحيل أمام حسام حسن مهاجم الفريق في الموسم الجديد حال تلقيه عرضا مناسبا.

وأبدى مسؤولو نادي الزمالك رغبتهم في ضم حسام حسن خلال الموسم المقبل وهو ما نال موافقة إدارة سموحة التي تسعى أيضا لضم الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض لضمه في الموسم الجديد.