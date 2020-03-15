موجز أخبار الأهلي والزمالك: الأبيض يتحرك لتمديد عقد فرجاني ساسي.. وحسام عاشور يفجر أزمة في القلعة الحمراء

بدأت الأندية الكبرى في الكرة المصرية التحرك لتمديد عقود نجومها في المرحلة المقبلة خاصة الأهلي والزمالك، وهو الملف الذي فتحته إدارتا الناديين استغلالًا لفترة توقف الدوري المصري.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، اليوم الأحد 15 مارس 2020

أزمة في الأهلي بسبب حسام عاشور

تفجرت أزمة داخل النادي الأهلي بسبب قائد الفريق حسام عاشور نجم خط الوسط والذي ينتهي عقده بانتهاء الموسم الحالي بعد أن أبدى محمود الخطيب رئيس النادي رغبته في بقاء اللاعب، بينما يرفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني تجديد عقده.

وطلب حسام عاشور حسم مصيره مع الأهلي، خاصة أن عقده ينتهي بعد شهور ولم يفاتحه أحد في ملف التجديد، وبدأ عاشور ترتيب أوراقه والعروض التي تصل إليه من أجل تحديد مصيره مع الفريق الأحمر حال عدم التجديد في ظل رفض اللاعب لفكرة الاعتزال وإنهاء مسيرته الكروية لقدرته على العطاء.

وتلقى عاشور بالفعل اتصالات من بعض الأندية التي أبدت رغبتها بضم اللاعب وعلى رأسها: سموحة، وإنبي، والجونة، ولكن اللاعب يترقب موقف إدارة القلعة الحمراء بخصوص إمكانية تجديد عقده من عدمه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت لجنة التخطيط في النادي الأهلي الترتيب لبعض الصفقات في المرحلة المقبلة لتدعيم الصفوف سواء على مستوى اللاعبين تحت السن أو بعض النجوم الذين لفتوا الأضواء في بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب رئيس النادي اجتماعًا مع لجنة التخطيط بنهاية الأسبوع الجاري من أجل مناقشة بعض التقارير التي قدمها فايلر بخصوص ملف التدعيمات وإمكانية عودة بعض المعارين.

الزمالك يتحرك لتمديد عقد فرجاني ساسي

بدأ مسؤولو نادي الزمالك التحرك لتمديد عقد اللاعب التونسي فرجاني ساسي نجم وسط الفريق لموسمين آخرين قبل أن ينتهي عقده في صيف 2021.

وطلب مرتضى منصور رئيس النادي عقد جلسة مع ساسي لمعرفة شروطه المالية للبقاء مع الزمالك خلال المرحلة المقبلة خاصة أن ساسي من العناصر الأساسية داخل الفريق الأبيض.

ونجح مرتضى في الحصول على توقيع محمود علاء مدافع الفريق على عقود جديدة تمتد إلى صيف 2025 بحسب تصريحات رئيس الزمالك في الساعات الماضية مع زيادة راتبه السنوي وهو الملف الذي يحاول إنجازه رئيس الزمالك حاليًا مع عدة لاعبين وعلى رأسهم المدافع محمد عبدالغني وفرجاني ساسي وعبدالله جمعة.

الأندية تعلق النشاط.. وميدو يهاجم إقامة الوديات

اتخذت معظم أندية الدوري المصري قرارًا بتعليق النشاط لمدة أسبوع تماشيًا مع قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت أندية الأهلي، والزمالك والمصري، والاتحاد السكندري، وأسوان، وإنبي، ووادي دجلة، ومصر المقاصة، التوقف لمدة أسبوع، بينما اكتفى فريق بيراميدز براحة لمدة 48 ساعة عن التدريبات، بينما قرر نادي سموحة خوض لقاء ودي ضد سبورتنغ.

وهاجم أحمد حسام ميدو مدرب مصر المقاصة السابق قرار بعض المدربين بخوض لقاءات ودية بعد تعليق النشاط مؤكدًا أنه قرار غريب رغم الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

غموض موقف عقوبات السوبر

تسود حالة من الغموض حول موقف عقوبات لقاء كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بعد أن تقدم الفريقان بالتظلم ضد العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط.

وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن العقوبات خلال الفترة الحالية، ولكن هناك اتجاه قوي يسود داخل اتحاد الكرة لتأجيل إعلان القرارات لحين معرفة مصير بطولة الدوري وإمكانية استكمالها من عدمه.