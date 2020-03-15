وزارة الرياضة المصرية توضح مصير النشاط الرياضي بعد تعليقه لمدة أسبوعين (فيديو)

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، مصير عودة النشاط الرياضي المحلي بعد أسبوعين، في ظل غموض الموقف من انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

وقال صبحي في تصريحات إذاعية، يوم الأحد: ”لا نستطيع تقديم وعد للجماهير المصرية بعودة النشاط الرياضي بعد أسبوعين من الآن، سيكون هناك اجتماع بين أجهزة الدولة خلال أسبوعين للكشف عن تطورات المرض ومدى السيطرة عليه، وهل نستطيع استئناف النشاط من عدمه، مصر لم تؤجل النشاط لأجل غير مسمى كما فعلت دول أخرى“.

وأضاف: ”الدولة تعاملت بشكل مرحلي، خاصة أن المرض ما زال في البداية ولم ينتشر بصورة كبيرة، وهناك تنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية لمتابعة التطورات أولا بأول، ولا يوجد أي قرار حتى الآن مثلا عن تأجيل الأولمبياد، وكل ما نفعله هو حرص نتخذه من قبل النشرات التي تأتي من منظمة الصحة العالمية“.

وتابع صبحي: ”على الجميع أن يساعد في الحد من انتشار المرض، حتى نعود للحياة الطبيعية في أقرب وقت، يجب الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والحد من التجمعات الكبيرة التي لا داعي لها خلال الفترة الحالية، والأولوية صحة أولادنا ثم يأتي بعد ذلك كل شيء، نأخذ بالنا من عاداتنا وتصرفاتنا الصحية والاحتكاك مع الأخرين“.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تعليق النشاط لمدة أسبوعين، بتوجيهات من رئاسة الوزراء المصرية.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وصول عدد الحالات المصابة بالفيروس داخل مصر إلى 109 حالات.