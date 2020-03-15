نادي الزمالك يعلن تجديد تعاقده مع محمود علاء.. ومرتضى منصور يكشف تفاصيل آخر تواصل مع تركي آل الشيخ

أعلن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن نجاح المجلس في التجديد مع محمود علاء، مدافع الفريق.

وأضاف في تصريحات عبر قناة ”الزمالك“، مساء السبت: ”محمود علاء تواجد في مكتب مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء من أجل تجديد التعاقد رسميًا“.

كما أكد مرتضى منصور، رئيس النادي، أن علاء وقع رسميًا لمدة خمس سنوات، دون الكشف عن القيمة المادية.

وتابع: ”تجديد محمود علاء رسالة لباقي اللاعبين والجمهور، هذه الخطوة هدفها إرسال رسالة لجميع اللاعبين أننا بإمكاننا تجديد تعاقد أي لاعب في وسط الموسم بشرط أن هذا اللاعب يكون تركيزه للفريق فقط وقدّم الكثير للنادي“.

وأوضح: ”المواصفات التي ذكرتها تنطبق على محمود علاء وطارق حامد ومحمود حمدي الونش“.

يذكر أن محمود علاء انتقل للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية عام 2017 قادمًا من فريق وادي دجلة.

وعن صفقات الموسم الجديد، أوضح أمير مرتضى أن ناديه وضع ثلاث خطوات قبل القيام بأي صفقة، موضحًا: ”قبل بداية الاهتمام بأي لاعب والتعاقد معه نرى الفريق ثم نحدد احتياجات الفريق من مراكز كما نتابع حالة اللاعبين المعارين ومستواهم“.

واختتم أمير تصريحاته، قائلًا: ”نريد الحفاظ على القوام الأساسي للاعبين في الفريق“.

تصريحات اللاعب

كما أكد علاء تجديده بشكل سمي مع النادي في جلسة جمعته مع مرتضى منصور.

وقال في تصريحات لقناة ناديه: ”شخصية اللاعب تصنع الفارق في مستواه داخل الملعب، وأحاول أن أطور من نفسي قدر المستطاع“.

وأردف: ”أشكر مرتضى منصور، دائمًا كان مساندًا لي، وأشكر جهمور الزمالك الذي يؤازرنا، وأحمد مرتضى وأمير أشكره وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع“.

واستطرد: ”الزمالك من الأندية الكبرى ونشاهده على منصات التتويج دائمًا لأنه يستحق أكثر من ذلك بكثير، نحن في كامل تركيزنا لكي نحصد دوري أبطال أفريقيا وإن شاء الله نحصد اللقب“.

واختتم: ”كلنا على قلب رجل واحد لكي نسعد جماهيرنا، ووجودي داخل الزمالك أضاف لي الكثير وزاد من قوة شخصيتي داخل الملعب“.

مرتضى منصور وتركي آل الشيخ

من جانبه، كشف مرتضى منصور، عن استمرار الاتصالات بينه وبين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، والذي قدم استقالته منه مؤخرا.

وقال مرتضى لقناة ناديه، مساء السبت: ”آل الشيخ اطمأن على أزمة إضراب الموظفين والعمال في الأسبوعين الماضيين وأشكره على موقفه وعرض عليً السفر لإسبانيا لعقد اجتماع معه قبل تفشي فيروس كورونا، وسنلتقي في يوم من الأيام في مصر أو السعودية“.

وأشار إلى أن الزمالك لم يطلب جنيهاً من آل الشيخ ولم يتسول من أحد، موضحاً أن البعض حاول الوقيعة بينه وبين آل الشيخ بأمور غير حقيقية وتم التقدم ببلاغات أمنية والتأكد من ذلك.

وأوضح أن تركي آل الشيخ دفع للزمالك من قبل 180 مليون جنيه دون أن يطلب منه أحد ذلك، مؤكداً أن آل الشيخ وعد فأوفى بكل ما عرضه للقلعة البيضاء.

وأشار: ”يتساءل الناس لماذا لا أرد على تركي آل الشيخ، هذا لأنني أعلم ما الذي وصل له، وهو يعلم أننا لن نخطئ في حقه، نعرف قدر هذا الراجل وهو أفاد الزمالك في الوقت الذي كان رئيسا شرفيا للأهلي وقت عدم وجود مشاكل“.

من جهة أخرى، حصل فريق الكرة على راحة من التدريبات لمدة أسبوع، وذلك بعد قرار تأجيل الدوري لمدة أسبوعين، بتوجيهات من رئاسة الوزراء المصرية، للوقاية من فيروس كورونا.

كما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعليق أنشطة النادي لمدة أسبوع.

وأصدر مجلس الإدارة قرارًا رسميًا بإغلاق مقر النادي لمدة أسبوع ”كإجراء احترازي حرصا على سلامة وصحة الأعضاء للوقاية من الفيروس، حيث يتردد على مقر النادي نحو 50 ألف عضو يوميا.