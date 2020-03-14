وزارة الشباب والرياضة المصرية تحسم الجدل بشأن إلغاء أو تعطيل النشاط الرياضي

شددت وزارة الشباب والرياضة المصرية على عدم وجود أي نية أو قرار صدر بإلغاء أو تعطيل للنشاط الرياضي في البلاد، مؤكدة متابعة لحظية لكل نشاط رياضي على حدة وفقاً لتطورات الواقع.

وقالت الوزارة في بيان نشره مجلس الوزراء المصري، عبر حسابه على ”فيسبوك“، يوم السبت: ”في ضوء قرارات مجلس الوزراء والخاصة بإجراءات منع انتشار فيروس كورونا، أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم أنه يُجرى حالياً التعامل مع استمرار النشاط الرياضي حالة بحالة، دون إصدار قرارات تخص النشاط الرياضي ككل، وذلك وفقاً لمعطيات الواقع وتطورات الموقف مع إعادة تقييم الوضع لحظة بلحظة“.

وأضاف البيان: ”أكدت الوزارة أنه ليس هناك ما يدعو حتى الآن لإصدار قرارات بوقف النشاط الرياضي، خاصة في ضوء الإجراءات التصاعدية التي يتخذها مجلس الوزراء في شتى قطاعات الدولة لمحاصرة ومنع انتشار الفيروس“.

وأفاد البيان بأن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن ترتكز على إلغاء أي تجمعات أو كثافة جماهيرية لأي أنشطة شبابية أو رياضية. وليس هناك أي قرارات حالياً لإلغاء أو تعليق النشاط الرياضي في مصر“.

وأشار البيان إلى أنه يتم التنسيق في ضوء قرارات مجلس الوزراء والإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة المصرية، وليتم على إثر ذلك اتخاذ أي قرارات وفقاً للتطورات التي تجري على أرض الواقع، آخذاً بعين الاعتبار التنسيق المستمر والمتواصل مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ناقشت أعراض ”فيروس كورونا“ وطرق الوقاية منها، في مؤتمر طبي عقد ظهر السبت.

واتخذت أغلب الاتحادات العربية والأوروبية لكرة القدم قرارًا بإيقاف نشاطات كرة القدم وتعليق النشاط الرياضي بصفة عامة لأجل غير مسمى؛ خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وأعرب الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، عن سعادته بنجاح المؤتمر الطبي الذي عقد اليوم بالاتحاد، مشيرًا إلى أن المؤتمر ركز على الهدف الذي أقيم من أجله، وأنه لا صحة لما تداوله البعض بأنه كان بهدف بحث توقيف النشاط.

وقال سلطان: ”الهدف من المؤتمر هو التوعية وإلقاء الضوء فيما يخص آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا“.

ونصح محمود زين استشاري مكافحة العدوى بمنع التلامس الذي يتسبب في انتشار ٦٠% من الأمراض المعدية، كذلك لمس العيون والأنف والأسطح بشكل عام، لذا من الضروري تجنبها مع استخدام الطرق السليمة للعطس في المناديل والتخلص منها مباشرة مع غسل اليدين.

يذكر أن منافسات الدوري المصري من المقرر أن تستأنف بخوض الأهلي مباراته أمام الإنتاج الحربي، مساء الأربعاء المقبل، فيما يلتقي الزمالك مع مصر للمقاصة، مساء الخميس.