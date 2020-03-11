ترتيب الدوري المصري بعد تعادل سموحة أمام الأهلي وفوز بيراميدز على إنبي (صورة)

حسم التعادل الإيجابي نهاية مباراة الأهلي وسموحة بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم سموحة عن طريق يوسف ديوب في الدقيقة 70 ، بينما تعادل عمرو السولية للأهلي في الدقيقة 91 من ركلة جزاء حصل عليها الشياطين الحمر بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وبهذه النتيجة يعزز الأهلي صدارته يرتفع رصيده إلى النقطة 49، بينما يرتفع رصيد سموحة عند النقطة 25 محتلًا المركز السابع.

كما منح حكم الفيديو ركلة جزاء متأخرة لبيراميدز نفذها عبد الله السعيد خلال الفوز 1-صفر على إنبي.

ويملك بيراميدز 32 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف المقاولون العرب مقابل 25 نقطة لإنبي صاحب المركز السابع، بفارق الأهداف خلف سموحة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: