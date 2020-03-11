الأهلي يتعثر لأول مرة بالدوري المصري هذا الموسم ويخطف تعادلا قاتلا من سموحة (فيديو)

تعثر الأهلي لأول مرة هذا الموسم بعد 16 انتصارا متتاليا في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب تعادله 1-1 مع سموحة بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء، بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد اليوم الأربعاء.

وفشل رينيه فايلر مدرب الأهلي في معادلة رقم مانويل جوزيه مع النادي بتحقيق 17 انتصارا متتاليا في الدوري بموسم 2004-2005.

تقدم سموحة على نحو مفاجئ بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة للغيني يوسف ديوب في الدقيقة 69، وتعقدت مهمة الأهلي بعد ست دقائق بطرد مدافعه رامي ربيعة.

لكن الأهلي استفاد من لمسة يد على محمد كوفي، الذي تعرض للطرد بعدها، ليحصل عمرو السولية على ركلة جزاء بعد الاستعانة بالفيديو ونفذ الركلة بنجاح في الوقت المحتسب بدل الضائع.

#الأهلى يفقد أول نقطتين فى الدورى أمام #سموحة

تقدم يوسف ماجيت ديوب لسموحة فى الدقيقة 69 وتعادل عمرو السولية للأهلى فى الدقيقة 94 من ركلة جزاء

شوف أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/EVDiUOb0vH — WATCH iT! (@WatchiTMENA) March 11, 2020

ورفع الأهلي رصيده إلى 49 نقطة من 17 مباراة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب أقرب منافسيه، وتتبقى لفريق فايلر مباراة مؤجلة.

ويملك سموحة 25 نقطة بالمركز السادس.

كما منح حكم الفيديو ركلة جزاء متأخرة لبيراميدز نفذها عبد الله السعيد خلال الفوز 1-صفر على إنبي.

وعزز السعيد صدارته لقائمة الهدافين بالوصول للهدف 13، كما عزز وجود بيراميدز في المركز الثالث.

وبعد اللجوء لحكم الفيديو احتسبت مخالفة ارتكبها محمود دسوقي مدافع إنبي ضد إيريك تراوري داخل منطقة الجزاء، وأحرز السعيد الهدف الوحيد قبل أربع دقائق على النهاية.

#عبدالله_السعيد يقود #بيراميدز لفوز متأخر على #إنبي

سجل السعيد هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 86 من ركلة جزاء

شوف أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/J2V4FgXXUC — WATCH iT! (@WatchiTMENA) March 11, 2020

ويملك بيراميدز 32 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف المقاولون العرب مقابل 25 نقطة لإنبي صاحب المركز السابع، بفارق الأهداف خلف سموحة، بعد تعرضه لأول خسارة منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.