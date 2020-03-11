 الأهلي يتعثر لأول مرة بالدوري المصري هذا الموسم ويخطف تعادلا قاتلا من سموحة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الأهلي يتعثر لأول مرة بالدوري المصري هذا الموسم ويخطف تعادلا قاتلا من سموحة (فيديو)

الأهلي يتعثر لأول مرة بالدوري المصري هذا الموسم ويخطف تعادلا قاتلا من سموحة (فيديو)

المصدر: رويترز

تعثر الأهلي لأول مرة هذا الموسم بعد 16 انتصارا متتاليا في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب تعادله 1-1 مع سموحة بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء، بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد اليوم الأربعاء.

وفشل رينيه فايلر مدرب الأهلي في معادلة رقم مانويل جوزيه مع النادي بتحقيق 17 انتصارا متتاليا في الدوري بموسم 2004-2005.

تقدم سموحة على نحو مفاجئ بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة للغيني يوسف ديوب في الدقيقة 69، وتعقدت مهمة الأهلي بعد ست دقائق بطرد مدافعه رامي ربيعة.

لكن الأهلي استفاد من لمسة يد على محمد كوفي، الذي تعرض للطرد بعدها، ليحصل عمرو السولية على ركلة جزاء بعد الاستعانة بالفيديو ونفذ الركلة بنجاح في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الأهلي رصيده إلى 49 نقطة من 17 مباراة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب أقرب منافسيه، وتتبقى لفريق فايلر مباراة مؤجلة.

ويملك سموحة 25 نقطة بالمركز السادس.

كما منح حكم الفيديو ركلة جزاء متأخرة لبيراميدز نفذها عبد الله السعيد خلال الفوز 1-صفر على إنبي.

وعزز السعيد صدارته لقائمة الهدافين بالوصول للهدف 13، كما عزز وجود بيراميدز في المركز الثالث.

وبعد اللجوء لحكم الفيديو احتسبت مخالفة ارتكبها محمود دسوقي مدافع إنبي ضد إيريك تراوري داخل منطقة الجزاء، وأحرز السعيد الهدف الوحيد قبل أربع دقائق على النهاية.

ويملك بيراميدز 32 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف المقاولون العرب مقابل 25 نقطة لإنبي صاحب المركز السابع، بفارق الأهداف خلف سموحة، بعد تعرضه لأول خسارة منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.

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