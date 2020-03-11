تأجيل مباريات الدوري المصري يوم الخميس وأبرزها الزمالك ضد الاتحاد السكندري

أعلن الاتحاد المصري رسميا تأجيل المباريات التي كان مقررا إقامتها في المسابقة المحلية، غدا الخميس، ضمن مواجهات الجولة الـ18 لسوء الأحوال الجوية.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: ”تماشيا مع قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، باعتبار يوم غد الخميس، إجازة بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة، وبناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية وتحذيرات الجهات المعنية.. استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل مباريات مسابقة الدوري الممتاز، التي كان مقررا إقامتها غدا ضمن الجولة 18 للمسابقة“.

وأشار حسام الزناتي، مدير المسابقات بالاتحاد، إلى أنه حدد بالفعل المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة، وقال إنه سوف يعلن عنها ضمن مواعيد الأسابيع المتبقية فور ورود الموافقات الأمنية.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، مساء الخميس، على ملعب المكس، في الجولة 18 من الدوري المصري.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من إقامة مباريات يوم غدٍ الخميس، والتي من ضمنها لقاء الزمالك والاتحاد، بسبب توقع سوء حالة الطقس وما يرافقها من أمطار شديدة ورياح قوية.

وكان من المقرر أيضا أن تقام غدا، 4 مباريات في بطولة الدوري، أبرزها الزمالك والاتحاد السكندري، ونادي مصر يواجه الإنتاج الحربي، والمقاصة أمام أسوان، وحرس الحدود مع المصري.