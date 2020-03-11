التشكيلة المتوقعة لمباراة الأهلي ضد سموحة اليوم في الدوري المصري

يصطدم فريق الأهلي بنظيره سموحة، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة، في الجولة الـ18 من الدوري المصري.

الأهلي يتصدر ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 48 نقطة، من أصل 16 مواجهة، محققا العلامة الكاملة.. بينما يحل سموحة في المركز السابع برصيد 24 نقطة.

الأهلي كان انتصر على سموحة في الدور الأول بهدف وحيد أحرزه رمضان صبحي الذي سيغيب عن المشاركة في لقاء اليوم.

وواجه الأهلي نظيره سموحة في 19 مواجهة سابقة. إذ تمكن الفريق الأحمر من تحقيق الفوز في 11 مباراة، وفرض التعادل نفسه على نتيجة 6 مباريات، منها أربع بنتيجة التعادل الإيجابي، واثنتان بنتيجة التعادل السلبي، فيما حقق سموحة الفوز في مباراتين فقط.

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك سموحة في 28 مناسبة، فيما استقبلت شباك الأهلي 15 هدفا في مواجهات الفريقين.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد، رامى ربيعة، أيمن أشرف، ومحمد هانى.

خط الوسط: أليو ديانغ، عمرو السولية، محمد مجدي ”قفشة“، حسين الشحات، وأحمد الشيخ.

خط الهجوم: أليو بادجي