محمود كهربا يطلب الاحترف في فنلندا.. والنادي الأهلي المصري يكشف موقفه (فيديو)

طلب محمود عبد المنعم ”كهربا“، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية والاحتراف في الدوري الفنلندي، بعد قرار اتحاد الكرة بإيقافه لنهاية الموسم الحالي، بسبب الأحداث التي وقعت في لقاء السوبر المصري أمام الزمالك، والذي أقيم في الإمارات يوم 20 فبراير الماضي.

وقال الإعلامي هاني حتحوت، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه ”الماتش“: ”كهربا طلب الموافقة على احترافه في فنلندا أو أي دوري في أوروبا، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة بإيقافه لنهاية الموسم الحالي لأنه يخشى على مستقبله في القلعة الحمراء في حالة رفض اتحاد الكرة تخفيف العقوبة الموقعة عليه“.

وأَضاف حتحوت: ”الأهلي طلب من كهربا الصبر وعدم تعجل الرحيل، خاصة أن النادي وصلته معلومة عن تخفيف العقوبة عليه من قبل لجنة التظلمات باتحاد الكرة، والجهاز الفني متمسك باستمراره في صفوف الفريق خلال الموسم الحالي“.

وتابع: ”مصدر داخل الأهلي أكد أن اللاعب لم يتعرض للتجميد، واستبعاده من لقائي صن داونز عبارة عن (قرصة ودن) بسبب غيابه عن أحد التدريبات قبل لقاء بطل جنوب إفريقيا وتم تغريمه 50 ألف جنيه“.

يذكر أن كهربا انضم لصفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في شهر يناير الماضي، بعد رحلة احتراف قصيرة في الدوري البرتغالي.