حارس الزمالك يوقع لبيراميدز.. ومفاوضات لعقد صفقة تبادلية بين الناديين (فيديو)

كشف الإعلامي يحيي حمزة، مقدم برنامج 60 دقيقة على قناة أون تايم سبورتس المصرية، عن توقيع محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، على عقود انتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز، على أن يتم وضع الرتوش النهائية على الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وقال حمزة خلال برنامجه 60 دقيقة المذاع على قناة أون تايم ”بيراميدز دخل في مفاوضات مباشرة مع نادي الزمالك للحصول على خدمات محمد عواد، وعرض انتقال حارسه أحمد الشناوي لصفوف القلعة البيضاء لإتمام الصفقة“.

وتابع ”نادي الزمالك رفض ضم أحمد الشناوي، وطالب بالحصول على خدمات الثنائي عمر جابر ونبيل عماد دونجا للموافقة على رحيل عواد إلى صفوف بيراميدز“.

وأضاف ”الزمالك يرغب في ضم عمر جابر لعلاج أزمة الجبهة اليمنى، وكذلك ضم نبيل عماد دونجا لتعويض الغياب المتوقع للتونسي فرجاني ساسي الذي يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق في ظل العروض الكثيرة التي تلقاها مؤخرا“.

ويرغب محمد عواد في الرحيل عن صفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد ابتعاده عن المشاركة مع الفريق مؤخرا، بعد اعتماد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على محمد أبو جبل في مركز حراسة المرمى منذ فترة طويلة.

وتعاقد الزمالك مع محمود عواد قادما من الإسماعيلي في صفقة ضخمة بلغت 40 مليون جنيه مصري.