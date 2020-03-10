حكم الفيديو يمنح المقاولون وطلائع الجيش ركلتي جزاء ليتعادلا في الدوري المصري

احتسب نظام حكم الفيديو المساعد -الذي بدأ تطبيقه مؤخرا في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم- ركلتي جزاء للمقاولون العرب وضيفه طلائع الجيش ليتعادلا 1-1 اليوم الثلاثاء.

واحتفظ المقاولون، الذي أخفق في الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بموقعه في المركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 33 نقطة من 18 مباراة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز 14 برصيد 17 نقطة من 19 مباراة.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 48 نقطة من 16 مباراة.

وضع سيف الدين الجزيري المقاولون في المقدمة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء احتسبها سعيد حمزة حكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الفيديو التي أظهرت لمس خالد سطوحي مدافع الجيش الكرة بيده في المنطقة.

وأدرك محمد ناصف التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة 84 من ركلة جزاء أخرى احتسبها حكم اللقاء بداعي لمس الكرة ليد معروف يوسف لاعب وسط المقاولون العرب.

وتوقفت المباراة لخمس دقائق في الدقيقة 37 بعد مطالبة عمرو جمال مهاجم الجيش لحكم المباراة باحتساب ركلة جزاء له بداعي لمس الكرة ليد مدافع المقاولون، لكن الحكم استأنف اللعب بعد أن راجع اللقطة بنفسه.

وكاد محمد سمير مدافع المقاولون أن يحرز الهدف الأول لفريقه، عندما سدد في الدقيقة 44 ركلة حرة ارتدت من عارضة مرمى طلائع الجيش.