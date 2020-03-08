بيراميدز يتأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

تأهل نادي بيراميدز المصري إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، رغم خسارته 0/1 أمام ضيفه زاناكو الزامبي، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، اليوم الأحد.

وسجل رودجرز كولا الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 45، مستغلا خطأ ساذجا من دفاع بيراميدز والحارس مهدي سليمان.

ورغم الخسارة تأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب، خارج ملعبه، الأحد الماضي، حيث تأهل بنتيجة إجمالية 3/1.

وسيلعب بيراميدز في نصف النهائي مع المتأهل من مباراة حوريا الغيني وإنييمبا النيجيري، علما أنهما تعادلا 1/1 في مباراة الذهاب في نيجيريا.

ولعب بيراميدز 14 مباراة في الكونفدرالية حتى الآن، فاز في 11 مباراة، وخسر مرتين، وتعادل مرة.