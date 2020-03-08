على رأسهم محمد صلاح.. منتخب مصر يضم 4 محترفين استعدادا لمواجهة توغو في تصفيات أمم أفريقيا

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأحد، عن قائمة المحترفين الذين استدعاهم حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، للانضمام إلى لمعسكر الفريق المقبل استعدادا لمواجهتي توغو.

ويستعد الفراعنة لمواجهة توغو يومي الـ 26 والـ29 من مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وضمت القائمة 4 لاعبين محترفين هم: أحمد حجازي (وست بروميتش)، محمد صلاح (ليفربول)، أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس)، ومحمود حسن تريزيغيه (أستون فيلا)، وفقا لما أعلنه الاتحاد عبر حسابه الرسمي على تويتر.

ومن المقرر أن يتم إرسال الاستدعاء الرسمي للأندية خلال الفترة المقبلة، طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

يذكر أن اللاعبين المحترفين سيتم انضمامهم إلى المعسكر يوم الـ23 من الشهر الجاري، أي قبل موعد مباراة توغو بثلاثة أيام.