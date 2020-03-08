الدوري المصري.. الأهلي يطمح لحسم اللقب مبكرا والزمالك يسعى لمركز متقدم

سيسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم على أمل حسم اللقب مبكرا ثم التفرغ لدوري أبطال أفريقيا، بينما يأمل منافسه الزمالك في ضمان المركز الثاني أو الثالث على أقل تقدير.

وتستأنف مباريات الدوري المصري غدا الاثنين بعد توقف قصير بسبب انشغال أربعة أندية بالمشاركة في دور الثمانية ببطولتي أفريقيا، عندما تنطلق مباريات الدور الثاني والتي تبدأ بالجولة 18.

وسيكون الأهلي حامل اللقب والمنفرد بالصدارة المطلقة برصيد 48 نقطة من 16 مباراة على موعد مع سموحة يوم الأربعاء، بينما سيلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في اليوم التالي.

يدخل الأهلي مباراة سموحة منتشيا بتأهله إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا بعد إقصاء منافسه العنيد صن دوانز ممثل جنوب أفريقيا من دور الثمانية.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن فريقه لن يعرف طعم الراحة وسيتدرب فور عودته من جنوب أفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات للصحفيين: ”أنهينا مرحلة مهمة للغاية من دوري أبطال أفريقيا وسنغلق تلك الصفحة حتى الأول من مايو ونفتح غدا صفحة الدوري الممتاز.“

وتابع: ”أمامنا تحد كبير في المسابقة المحلية ونأمل أن نواصل سلسلة الانتصارات والعمل على حسم لقب البطولة بشكل مبكر للتفرغ لمرحلة حسم دوري الأبطال بعد ذلك.“

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن الفحص الطبي المتواصل يتم بصورة دورية للاطمئنان على تعافي رمضان صبحي ”لكننا لن نغامر بالدفع به في أي مباراة إلا إذا كان سليما بنسبة 100 %.“

وأكد عبد الحفيظ أن شكوى علي معلول ومحمود متولي من الإصابة أمام صن داونز طفيفة ولا تستحق الانزعاج.

في المقابل قال حمادة صدقي مدرب سموحة إن فريقه لديه أهداف يسعى لتحقيقها في الدور الثاني للبطولة المحلية.

وأضاف صدقي: ”أهم أهدافنا العودة لاحتلال موقع داخل المربع الذهبي وهو أمر ممكن لنا ومتاح أيضا لخمسة أو ستة فرق في الدوري.“

وتابع: ”ستكون مواجهة الأهلي صعبة للغاية في ظل الحالة البدنية والفنية التي وصل إليها لاعبوه، لكننا سنسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية.“

ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 24 نقطة.

ويلتقي الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 28 نقطة، بعد خصم ثلاث نقاط من رصيده إثر الانسحاب أمام الأهلي في الجولة الماضية، مع الاتحاد السكندري الخامس برصيد 27 نقطة يوم الخميس.

وقال أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك إن فريقه سيغلق كل الصفحات ويركز من الآن فصاعدا في مسابقة الدوري.

وأضاف: ”أمامنا الدور الثاني بالكامل والمنافسة ما زالت في الملعب وسنعمل على الحفاظ على مقعدنا في مقدمة الدوري بالانتصارات المحلية ونثق في قدرات اللاعبين على العودة وللمنافسة على المراكز الأولى وتعويض ما فقدناه من نقاط.“

في المقابل يرى طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري أن فترة توقف الدوري كانت مفيدة للغاية لفريقه.

وأوضح: ”اللاعبون تعاهدوا معي ومع رئيس النادي على فتح صفحة جديدة وخوض المباريات بكل قوة والتواجد في المربع الذهبي حتى نهاية المسابقة.“

وتنطلق مباريات الجولة 18 غدا الاثنين بمواجهة وحيدة تجمع الإسماعيلي صاحب المركز التاسع برصيد 21 نقطة مع الجونة الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

وتقام يوم الثلاثاء مباراة واحدة تجمع بين المقاولون العرب ثاني الترتيب برصيد 32 نقطة مع طلائع الجيش المحتل للمركز 14 برصيد 16 نقطة.

قال عماد النحاس مدرب المقاولون إنه لا سبيل أمامه سوى تحقيق الفوز على ضيفه طلائع الجيش من أجل أحكام قبضة الفريق على المركز الثاني.

وأضاف النحاس: ”رتبنا أوراقنا جيدا خلال فترة توقف الدوري ولا توجد أي إصابات بين اللاعبين وطموحنا كبير لاستعادة الانتصارات.“

وفي يوم الأربعاء تقام ثلاث مباريات فيلتقي طنطا مع وادي دجلة وإنبي مع بيراميدز والأهلي مع سموحة.

وتختتم الجولة يوم الخميس بمباريات نادي مصر مع الإنتاج الحربي وحرس الحدود مع المصري ومصر للمقاصة مع أسوان والزمالك مع الاتحاد السكندري.