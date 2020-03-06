العامري فاروق نائب رئيس الأهلي المصري يرد على أنباء خلافه مع محمود الخطيب (شاهد)

خرج العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، عن صمته، ليرد لأول مرة على الأنباء التي ترددت بقوة طوال الأشهر الماضية، عن وجود خلاف بينه وبين محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وكانت أنباء خلافات العامري والخطيب قد انتشرت بكثافة طوال الفترة الماضية، وتردد أن نائب رئيس النادي غير راضٍ عن أداء الخطيب في رئاسة لجنة الكرة، واتهمه بالضعف في إدارة الملفات الساخنة منها ملف تصريحات تركي آل الشيخ مالك نادي آلميريا ضد مجلس الإدارة، قبل أن يتم الصلح بينهما، وآخر الملفات التي أثير بشأنها أنباء تكوين الجبهات داخل جدران النادي، هو عقوبات مباراة السوبر ضد الزمالك.

وكتب العامري عبر حسابه الشخصي على ”فيس بوك“، ردًا على تلك الأقاويل:“الأهلي على قلب رجل واحد، والخبر الوحيد الذي أنتظره غدًا هو فوز النادي الأهلي، وعودة بعثتنا بحفظ الله إلى أرض الوطن“.

وأضاف:“أي شائعات موجهة هدفها شق صف النادي الأهلي، وادعاء وجود جبهات داخل مجلسه لا أساس له، ولا مكان لذلك داخل النادي الأهلي المصري“.

وتابع:“الأهلي على قلب رجل واحد، واستطاع أن ينتصر على أزمات أكبر من ذلك بكثير بقوة وحدته، وهذه الفتنة هدفها إسقاط روح وحدة النادي وإضعافه“، وأنهى حديثه بإضافة وسمين:“الأهلي فوق الجميع“، و“العامري يدعمك يا خطيب“.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي، غدًا السبت، على ملعب الأخير، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد القاهرة، بهدفين نظيفين، ويحتاج إلى التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بهدف نظيف على أقصى تقدير، لضمان التأهل لنصف النهائي القاري.

وثارت حالة من اللغط حول علاقة العامري برئيس النادي محمود الخطيب، بعد التويتة الأخيرة للمستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي والذي ألمح إلى إمكانية دعم مرشح آخر في الانتخابات المقبلة.

حيث قال:“وصلتني الكثير من الاستفسارات، والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة … تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها … أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة، بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادٍ آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية … ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالأهلي في قلبي … والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث … حفظ الله مصر، وحفظ الله أمتنا العربية، ودامت مصر بأمن ورخاء“.

وهو ما فسره البعض بأن تركي آل الشيخ سيدعم مرشحًا آخر في انتخابات الأهلي المقبلة والمقرر لها عام 2021، وذهب البعض إلى وجود اتصالات بين رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية والعامري فاروق نائب رئيس النادي الحالي من أجل دعمه في الانتخابات المقبلة على منصب رئيس النادي.