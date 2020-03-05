تصعيد جديد من تركي آل الشيخ تجاه النادي الأهلي المصري (شاهد)

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة في السعودية، إنه سيجمد رئاسته الشرفية للنادي الأهلي المصري إذا لم يقبل مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب استقالته.

وصعد آل الشيخ أزمة استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي حيث نفى ما تم تداوله عن وجود اتصالات بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، لمناقشة أسباب تقديم استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري، وعدوله عن الاستقالة.

ونشر آل الشيخ صورة ضوئية من خبر منشور بأحد الصحف المصرية يتحدث عن وجود اتصالات بينه وبين الخطيب، وأن هناك سوء تفاهم بين الطرفين، وهو ما نفاه تركي آل الشيخ جملة وتفصيلًا.

وكتب آل الشيخ معلقًا على الخبر: ”هذا الخبر يتم تسريبه الآن وتداوله ووصلني … الخبر هذا عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً … منذ أن تقدمت باستقالتي لم أرد أو أجاوب على أي اتصال“.

وأضاف: ”مثلما قلت لكم لكل حادث حديث في الوقت المناسب … وإذا لم تقبل استقالتي فسوف أجمّد الرئاسة الشرفية إلى الانتخابات القادمة … حفظ الله النادي الأهلي وجمهوره الغالي ووفقه في القادم … وحفظ الله مصر وشعبها الكريم … محبكم … ادعولي“.

يذكر أن تركي آل الشيخ أعلن عن تقديم استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي عبر حسابه بموقع ”فيسبوك“، وكتب: ”قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير.. مشجعا ومحبا.. حفظ الله مصر وشعبها الطيب.. ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته“.