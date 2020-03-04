موجز أخبار الأهلي والزمالك: حقيقة تجديد عقد فايلر في القلعة الحمراء.. وحارس الأبيض يبحث عن عرض خليجي

بدأت مرحلة إعداد فريقي الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية لمواجهتي الترجي التونسي، وصن داونز الجنوب أفريقي، على الترتيب في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك والكرة المصرية، اليوم الأربعاء 4 مارس 2020:

حقيقة تجديد عقد فايلر

ترددت أنباء داخل النادي الأهلي عن عقد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء جلسة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على هامش رحلة الفريق في جنوب أفريقيا للتفاوض بخصوص تجديد عقد المدرب السويسري.

وقالت مصادر داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ إن الخطيب يرغب بالفعل في الإبقاء على فايلر لموسم آخر، والاتفاق على تفعيل بند بقائه لموسم آخر بعد نهاية الموسم الحالي.

وأكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ أن الخطيب لم يتحدث مع فايلر بخصوص التجديد من عدمه في ظل ارتباط الفريق بمواجهة مهمة وقوية أمام صن داونز الجنوب أفريقي، يوم السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في الوقت الذي أعلن فيه النادي الأهلي جاهزية النجم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق لخوض لقاء الإياب أمام صن داونز بعد تعافيه من إصابته في العضلة الأمامية.

وشارك معلول في تدريبات الأهلي التي أقيمت، اليوم الأربعاء، كما تعافى الثنائي أحمد فتحي، والنيجيري جونيور أجاي، بصورة طبيعية.

وتسربت أنباء من داخل النادي الأهلي حول تحرك الإدارة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بخصوص التحذير من أخطاء الحكم الجامبي بكاري جاساما الذي يدير مباراة صن داونز.

وطالب مسؤولو الأهلي بالعدالة التحكيمية في لقاء صن داونز، خاصة أن هذه المواجهة مهمة للفريقين بعد نهاية مباراة الذهاب بثنائية دون رد، في الوقت الذي أعلن فيه نادي صن داونز طرح تذاكر اللقاء للجماهير مع السماح للأطفال دون 12 عامًا بالحضور مجانًا.

حارس الزمالك يبحث عن عرض خليجي

بدأ محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك البحث عن عرض مناسب من أحد أندية الخليج للرحيل في الموسم الجديد.

ويسعى عواد للتوصل لعرض مناسب خارج مصر لإقناع إدارة الزمالك برحيله سواء معارًا أو بشكل نهائي، في الوقت الذي قرر فيه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الزملكاوي إقامة مران الزمالك على فترتين قبل لقاء الترجي التونسي، بعد غدٍ الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أن مباراة الزمالك والترجي ستقام بحضور جماهيري عادي، مؤكدًا في بيان رسمي أنه لا صحة لطلب وزارة الصحة إقامة اللقاء دون حضور جماهيري للحد من انتشار فيروس كورونا.

تخفيض عقوبات السوبر خلال ساعات

استقرت لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم على تخفيض عقوبات لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك الذي أقيم في الإمارات بعد تقدم الناديين بتظلم رسمي ضد العقوبات.

وأعلنت لجنة الانضباط في بيان سابق إيقاف محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك لنهاية الموسم، ومحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك لمدة 8 مباريات، وعبد الله جمعة لمدة 3 مباريات، وثنائي الأهلي ياسر إبراهيم والنيجيري جونيور اجاي لمدة مباراتين.

وأوقفت اللجنة أيضًا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 3 مباريات عن ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم بجانب إيقاف أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك لنهاية الموسم.

الاتحاد يرضخ للاعبيه قبل مواجهة الزمالك

وافق نادي الاتحاد السكندري على طلب لاعبيه قبل لقاء الزمالك يوم 12 مارس الجاري في الدوري المصري.

وطلب لاعبو الاتحاد تقسيط الغرامة الموقعة ضدهم من جانب إدارة النادي بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

الإسماعيلي يرفض عودة بامبو

أبدى مسؤولو الإسماعيلي رفضهم لفكرة عودة كريم بامبو لاعب الفريق السابق الذي انضم لنادي الزمالك مطلع هذا الموسم.

وأبدى بامبو ترحيبه بالعودة للإسماعيلي في الموسم الجديد، خاصة أنه لا يشارك أساسيًا مع الزمالك.

وأغلق مسؤولو الإسماعيلي الباب أمام فكرة عودة بامبو، خاصة أنه رحل مجانًا بعدما رفض التجديد للفريق ودخل في صدام مع إدارة الإسماعيلي الموسم الماضي.