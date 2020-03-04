الموقف النهائي لحضور الجماهير مباراة الترجي ضد الزمالك

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم بشكل رسمي، إقامة مباراة الزمالك والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بحضور جماهيري.

وأصدر الاتحاد التونسي بيانا رسميا لتوضيح موقف الجماهير من مباراة الزمالك والترجي، في أعقاب تصريحات لوزارة الصحة التونسية، وجهت فيها نصيحة بعدم حضور الجمهور للمباريات التي ستقام خلال الفترة الحالية، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك، الترجي، مساء الجمعة المقبل على أرضية ملعب استاد رادس.

وقال الاتحاد التونسي في البيان: ”تبعا لما وقع تداوله حول إمكانية برمجة مقابلات نهاية هذا الأسبوع -ومن ضمنها التي تندرج في إطار رابطة الأبطال الأفريقية- دون حضور الجمهور، تؤكد الجامعة التونسية لكرة القدم ما يأتي“.

وأضاف: ”لم ترد على الجامعة مراسلة أو إعلام رسمي في هذا الإطار وبالتالي فإن كل التصريحات لا تلزم إلا أصحابها ما لم يرد موقفا رسميا من مؤسسات الدولة المعنية“.

وواصل: ”في اتصال أجراه السيد رئيس الجامعة مع السيد أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة، تأكد لدينا عدم صدور أي موقف رسمي يمنع حضور الجمهور للمقابلات وأن التنسيق جار بين السيد وزير الشباب والرياضة والسيد وزير الصحة، وأن مقابلات نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك المقابلات التي تندرج في إطار الربع النهائي لرابطة الأبطال الأفريقية ستكون بحضور الجمهور“.

واختتم البيان: ”في الختام نرجو التوفيق لأنديتنا التونسية وأن يكون النجاح حليفها“.