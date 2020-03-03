موجز أخبار الأهلي والزمالك: ثنائي إنبي على رادار القلعة الحمراء.. والأبيض يضع شرطًا لضم صالح جمعة

يبحث ناديا الأهلي والزمالك عن حسم التأهل لدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا في مهمة شاقة خارج الديار أمام صن داونز الجنوب أفريقي بالنسبة للأهلي والترجي التونسي بالنسبة للزمالك.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الكرة المصرية، والأهلي، والزمالك، اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020:

ثنائي إنبي على رادار الأهلي

دخل ثنائي إنبي محمود جاد حارس المرمى، وزياد كمال لاعب الوسط الصاعد، دائرة اهتمامات النادي الأهلي للتعاقد معهما في الموسم الجديد لتدعيم الصفوف.

وبدأ مسؤولو الأهلي محاولات مكثفة للتفاوض مع إنبي من أجل ضم اللاعبين في الموسم المقبل بعد أن رشحهما مسؤولو لجنة التخطيط في القلعة الحمراء للانضمام للفريق الأحمر، خاصة أن زياد يلعب في فريق الشباب بنادي إنبي ومنتخب الشباب.

ويدرس مسؤولو الأهلي عقد صفقة تبادلية مع إنبي تقضي بانضمام صالح جمعة معارًا في الموسم الجديد بجانب عودة علي لطفي لصفوف إنبي بناء على رغبته.

على صعيد آخر، خاض الأهلي ثاني تدريباته في مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية استعدادًا لمواجهة صن داونز، يوم السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأحمر على هامش مران اليوم الذي شهد استمرار غياب التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق عن التدريبات للإصابة.

الزمالك يضع شرطًا لضم صالح جمعة

وضع مسؤولو نادي الزمالك شرطًا لضم صالح جمعة صانع ألعاب فريق الأهلي في الموسم المقبل.

وطلب أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك في حديثه مع بعض الوسطاء المقربين من صالح ضرورة إنهاء عقده مع النادي الأهلي سواء بالتراضي أو الرحيل لفريق آخر ترانزيت.

ورحب أمير مرتضى بفكرة انضمام صالح جمعة للزمالك الموسم المقبل، ولكن من خلال فك ارتباطه بالقلعة الحمراء.

وغادر فريق الزمالك إلى تونس لخوض لقاء الترجي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بقائمة تضم 22 لاعبًا هم: محمد أبوجبل، ومحمد عواد، ومحمود عبد الرحيم جنش، ومحمد صبحي لحراسة المرمى، ومحمود علاء، ومحمود الونش، ومحمد عبد السلام، وحازم إمام، وأحمد عيد، ومحمد عبد الشافي لخط الدفاع، ومحمد حسن، والتونسي فرجاني ساسي، وطارق حامد، والمغربي أشرف بن شرقي، ومصطفى فتحي، ويوسف أوبامان والمغربي محمد أوناجم، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، وأحمد سيد زيزو، وإسلام جابر، ومحمد عنتر لخط الوسط، ومصطفى محمد، والكونغولي كابونغو كاسونغو لخط الهجوم.

المصري يتسلح بالمكافآت أمام نهضة بركان

وعد سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي بصرف مكافآت مالية للاعبيه لتحفيزهم من أجل تحقيق الفوز على نهضة بركان المغربي في اللقاء المقرر، يوم الأحد المقبل، في إياب دور الثمانية ببطولة كأس الكونفيدرالية.

وفشلت محاولات المصري البورسعيدي بتجهيز حارس المرمى أحمد مسعود الذي يعاني الإصابة، بينما اكتملت جاهزية الظهير الأيسر بهاء مجدي لاعب الفريق وانضم لقائمة المصري التي غادرت للمغرب.

في المقابل، نفى محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز ما تردد خلال حديثه لـ“إرم نيوز“ حول توقيع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي على عقود انتقاله إلى نادي بيراميدز في الموسم الجديد، مؤكدًا أن هذا الكلام غير دقيق بالمرة.

منتخب مصر يضم 5 لاعبين من الأولمبي

استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على ضم 5 لاعبين من المنتخب الأولمبي في معسكر شهر مارس الجاري استعدادًا لمواجهتي توجو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقررتين يومي 26 و29 مارس.

واستقر البدري على ضم الخماسي: أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر فريق سموحة، بجانب كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي، بجانب أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة، ومصطفى محمد مهاجم الزمالك، بينما تتم المفاضلة بين عمار حمدي لاعب وسط الطلائع، وناصر ماهر لاعب وسط سموحة.

واستقر البدري على استدعاء 25 لاعبًا لمعسكر المنتخب بينهم 4 حراس مرمى، وتتجه النية لاستدعاء بعض الوجوه الجديدة مثل: محمد شريف جناح أيسر إنبي، والمهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز، ومحمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك.