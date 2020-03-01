مدرب نادي الزمالك المصري يكشف حقيقة تمرد لاعبي الفريق

كشف سامي الشيشيني المدرب العام لنادي الزمالك حقيقة امتناع لاعب الأبيض عن التدريب مساء اليوم الأحد، قبل مباراة العودة أمام الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت تقارير صحفية محلية قد أعلنت أن لاعبي الزمالك امتنعوا عن النزول للتدريبات، اعتراضا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية كاملة.

وقال الشيشيني في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، ”لاعبوا الفريق الأساسيون حصلوا على راحة سلبية أمس، وأدى اللاعبون المستبعدون تدريبا بدنيا قويا، ما اضطر الجهاز الفني إلى تغييير خطة تدريب اليوم“.

وأضاف: ”الجهاز الفني استقر على إجراء اللاعبين تدريبات بدنية فقط داخل الجمانيزيم الخاص بالفريق الأول، دون النزول إلى الملعب، لعدم التعرض للإرهاق في ظل ضغط المباريات في شهر فبراير“.

ورفض الشيشيني الرد على التقارير التي أكدت تمرد لاعبي الزمالك قائلا: ”مشكلة المستحقات موجودة من قبل السوبر الأفريقي والسوبر المصري، لكن اللاعبين رجال وحصدوا البطولتين، وباتوا الأقرب للصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا“.

وأوضح: ”المشكلة موجودة في جميع الألعاب والقطاعات داخل النادي، وليس الفريق الأول فقط وهو ما يتفهمه اللاعبون“.

ووضع الزمالك المصري قدما في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الترجي التونسي 3-1، أول أمس الجمعة في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.

ويلتقي الفريقان في تونس في السادس من مارس الجاري، في مباراة الإياب.