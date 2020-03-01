بيراميدز يضع قدما في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية بفوز مريح خارج الديار على زاناكو (فيديو)

وضع نادي بيراميدز قدما في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية؛ بعدما اقتنص فوزا ثمينا من مضيفه زاناكو بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الأحد، بذهاب ربع البطولة.

أحرز بيراميدز الهدف الأول في المباراة عن طريق علي جبر من رأسية قوية، في الدقيقة الـ18 من عمر المباراة.

وسجل محمد فاروق الهدف الثاني لبيراميدز بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس مرمى زاناكو، بالدقيقة الـ24.

ونجح عبدالله السعيد في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة الـ68 من ضربة جزاء، حيث سدد الكرة قوية في الزاوية اليمنى لحارس زاناكو.

وسيقام لقاء الإياب في مصر، يوم الأحد المقبل.