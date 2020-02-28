دي بروين أفضل لاعب في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، اليوم الجمعة، اختيار النجم البلجيكي كيفن دي بروين أفضل لاعب في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وحصل دي بروين على جائزة أفضل لاعب في جولة الذهاب بدور الـ16، بعد أدائه الرائع في مباراة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، مع ريال مدريد الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو، حيث قلب بطل الدوري الإنجليزي تأخره 0/1 إلى الفوز 2/1، سجل منها دي بروين هدفا من ركلة جزاء، وصنع الهدف الثاني.

وتفوق دي بروين على حسام عوار لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، وسيرجيو بوسكيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني، وسيرجي جنابري جناح بايرن ميونخ الألماني.

وفي مباريات الذهاب، فاز بروسيا دورتموند 2/1 على باريس سان جيرمان، وأتلتيكو مدريد 1/0 على ليفربول، وأتلانتا 4/1 على فالنسيا، ولايبزيغ 1/0 على توتنهام، وبايرن ميونخ 3/0 على تشيلسي، وليون 1/0 على يوفنتوس، ومانشستر سيتي 2/1 على ريال مدريد، في حين تعادل نابولي مع برشلونة.