موجز أخبار الأهلي والزمالك: انسحاب الأبيض ولجوء الأحمر للفيفا.. والجنايني يرفض الاستقالة

اشتعلت توابع أزمة لقاء السوبر المصري الذي جمع بين الأهلي والزمالك، مساء الخميس الماضي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي وفاز به الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل دون أهداف خاصة بعد صدور عقوبات لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، اليوم الأحد 23 فبراير 2020:

الانسحاب يزيد غموض لقاء القمة

أعلن نادي الزمالك انسحابه رسميًا من بطولة الدوري المصري هذا الموسم وعدم استكمال المنافسات اعتراضًا على اللجنة المؤقتة الحالية برئاسة عمرو الجنايني.

وقال نادي الزمالك عبر بيان رسمي إنه لن يخوض منافسات الدوري في ظل وجود لجنة غير شرعية تدير اتحاد الكرة حاليًا برئاسة عمرو الجنايني.

وأبلغ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاعبي فريقه بعد خوض لقاء القمة ضد الأهلي، مساء غدٍ الاثنين.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي قائمة فريقه لخوض لقاء القمة والتي خلت من بعض اللاعبين وعلى رأسهم الثلاثي الموقوف: محمود عبد المنعم كهربا، وياسر إبراهيم، والنيجيري جونيور أجاي، بجانب رمضان صبحي الذي حصل على توصية طبية بعدم خوض لقاء القمة لتجهيزه لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

تصاعد أزمة عقوبات السوبر

تصاعدت أزمة عقوبات مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بعد صدور قرارات من لجنة الانضباط في اتحاد الكرة برئاسة المستشار السيد البنداري بإيقاف 3 لاعبين من الأهلي، هم: محمود كهربا لنهاية الموسم، وياسر إبراهيم، والنيجيري جونيور أجاي لمدة مباراتين، وثلاثي الزمالك إمام عاشور لنهاية الموسم، ومحمود عبد الرازق شيكابالا لمدة 8 مباريات، وعبد الله جمعة لمدة 3 مباريات.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي رفضه التام لقرارات لجنة الانضباط الصادرة عن اتحاد الكرة مؤكدًا أنها ليست سليمة وقائمة على أساس غير صحيح مطلقًا، خاصة بعد أن أكد اتحاد الكرة أن العقوبات تم اتخاذها بالرجوع للشرائط الخاصة بالمباراة والمادة الفيلمية من هيئة أبوظبي للإعلام، وهو أمر غير صحيح مطلقًا بعد إعلان قناة أبوظبي عدم صحة هذا الكلام.

الجنايني يرفض الاستقالة من رئاسة اتحاد الكرة

رفض عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة تقديم استقالته من منصبه بعد الأزمة الحادة التي تعيشها الكرة المصرية بسبب عقوبات لجنة الانضباط.

ودعا الجنايني لجلسة طارئة للجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة في الساعات المقبلة من أجل الرد على البيانات التي أطلقها ناديا الأهلي والزمالك.

أزمة في المصري وتهديدات بالاستقالة

نشبت أزمة حادة في النادي المصري البورسعيدي بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية بحضور 1000 مشجع فقط في لقاء نهضة بركان المغربي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية المقرر يوم 1 مارس المقبل في محافظة السويس.

وهدد أكثر من عضو بمجلس إدارة النادي المصري برئاسة عمرو الجنايني بتقديم الاستقالة من مناصبهم بسبب عدم الاستجابة لمطالب إدارة النادي بحضور جماهيري يبلغ 30 ألف مشجع مثل لقاءي الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا.

رسائل نعي بالجملة بعد وفاة عمرو فهمي

تلقت الكرة المصرية خبرًا صادمًا بعد وفاة عمرو فهمي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي الأسبق ”كاف“.

وحرص العديد من نجوم الكرة المصرية على تقديم رسائل النعي، وعلى رأسهم أحمد حسام ميدو، وعماد متعب، ورمضان صبحي، ومحمد محمود، وأحمد ياسر ريان، بجانب النادي الأهلي الذي أصدر بيانًا رسميًا وجه خلاله العزاء لأسرة الفقيد بجانب اتحاد الكرة المصري.

وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بيانًا رسميًا أعلن خلاله أيضًا خالص العزاء لأسرة الراحل.