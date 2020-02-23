سبب وفاة عمرو فهمي‎

توفي اليوم الأحد عمرو فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ”كاف“، عن عمر 37 عاما.

وجاءت وفاة عمرو فهمي بعد صراع مع مرض السرطان، حيث عانى من المرض منذ عدة سنوات.

وسبق أن تولى عمرو فهمي مهمة سكرتير عام الكاف، كما عمل مساعد منسق لبطولة كأس العالم للشباب العام 2013، وعُين مديرا عاما لبطولات كأس أمم أفريقيا للمحليين من 2011 حتى 2014.

وتولى عمرو فهمي منصب مدير كأس أمم أفريقيا في نسختي 2013 و2015، ومساعدا منسقا في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وتخرج فهمي من قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا العام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

وتقام صلاة الجنازة على عمرو مصطفى فهمي بعد صلاة العشاء، اليوم الأحد، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد المصرية.

ونعى النادي الأهلي المصري عمرو فهمي، وشاطر والده مصطفى مراد فهمي، عضو مجلس إدارة النادي السابق، أحزانه لوفاة نجله.