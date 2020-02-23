وفاة عمرو فهمي السكرتير السابق للاتحاد الأفريقي عن عمر 37 عاما

غيّب الموت، اليوم الأحد، السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الكابتن عمرو مصطفى مراد فهمي، الشهير بـ عمرو فهمي، عن عمر ناهز الـ 37 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، حسبما ذكرت مواقع محلية في مصر.

وعانى فهمي، خلال الفترة الأخيرة في حياته، من عدة أزمات صحية، قبل أن تعلن أسرته وفاته التي تسببت في حزن عارم داخل الوسط الكروي في مصر.

وشغل فهمي، منصب سكرتير عام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خلفا لهشام المغربي في نوفمبر العام 2017، بعدما ترك ”المغربي“ منصبه في أعقاب وصول أحمد أحمد إلى رئاسة ”كاف“.

وترك فهمي منصبه على خلفية اتهام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي له بالفساد، بعدها شهدت علاقتهما توترا كبيرا عقب إقالة ”فهمي“ من منصب السكرتير العام للاتحاد، خلال الجمعية العمومية الأخيرة التي استضافتها مصر على هامش قرعة أمم أفريقيا 2019، والاستعانة بالمغربي معاذ حجي، وهو ما أثار حالة من الجدل وقتها.

وتخرج فهمي، من قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا العام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، ونجح في اجتياز دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم العام 2006، والتحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015.

وعُين فهمي مساعد منسق في بطولة كأس العالم للشباب في تركيا 2013، كما عمل مديرا عاما لبطولة أمم أفريقيا للمحليين من 2011 إلى 2014، وعمل بعدها كمساعد منسق في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016