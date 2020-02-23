مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدوري المصري.. وشيكابالا يستعين بكريستيانو رونالدو وسيميوني للرد على قرار إيقافه (فيديو)

اتخذ مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارًا بالانسحاب من بطولة الدوري المصري هذا الموسم، في أول رد فعل على عقوبه منعه من حضور 3 مباريات للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء وتغريمه 100 ألف جنيه.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”لن نستكمل الدوري الممتاز حال استمرار عمرو الجنايني كرئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، وسنعقد اجتماعًا طارئًا، اليوم الأحد، في النادي لاتخاذ موقف حاسم وإعلان قرارنا النهائي“.

وأضاف: ”سألجأ لوزير العدل لكي ألغي لجنة الانضباط التي أصدرت قرار إيقافي، ولو كان عمرو الجنايني رجلًا فلينفذ ما صدر من قرارات“.

وواصل: ”الدستور المصري ينص على عدم أحقية أي جهة في معاقبة عضو برلماني دون الرجوع لمجلس النواب، هل تتجاهلون القانون؟!“.

وتابع: ”لن نخوض مباراة القمة أمام الأهلي، غدا الاثنين، وإذا كان هناك رجلا يستطيع منعي من حضور المباريات أو الوقوف أمامي فليريني نفسه“.

وواصل: ”وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، اتفق معي في مجلس النواب على تهدئة الأمور، وقلت له أريد تأجيل القمة لمصلحة الأهلي والزمالك“.

وهاجم رئيس الزمالك، محمد فضل، عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة، قائلًا: ”من أنت يا فضل لكي تصدر القرارات وتعاند أحد أكبر الأندية في أفريقيا؟!، لا أريد أن أحرجك ولكن ما هو تاريخك الكروي؟!، يوجد 10 آلاف لاعب كرة أفضل منك“.

واختتم منصور حديثه قائلًا: ”لا أرغب في أن أكون رئيس الزمالك، لقد حصلت على العديد من البطولات ومع ذلك، كنت سأتقدم باستقالتي بعد مباراتي السوبر أمام الترجي والأهلي“.

يذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، أصدرت عدة قرارات بشأن أحداث السوبر المصري في الإمارات بين الأهلي والزمالك، أبرزها إيقاف محمود عبد المنعم كهربا حتى نهاية الموسم، ومعه إمام عاشور لاعب الزمالك بنفس العقوبة، بجانب إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا 8 مباريات، وعبدالله جمعة 3 مباريات، وكل من ياسر إبراهيم وجونيور آجاي مباراتين.

شيكابالا

ومن جانب آخر، علق محمود عبدالرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، على قرار إيقافه عبر حسابه الشخصي بـ“إنستغرام“، مستعينًا بصورتين للأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، وكريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وأراد شيكابالا من خلال هاتين الصورتين، تبرير تصرفه الذي وصف بـ“المشين“ في حق جماهير الأهلي، عقب انتهاء مباراة السوبر وإعلان تتويج الزمالك بركلات الترجيح، حيث كان التصرف الذي قام به اللاعب، مشابهًا لتصرف رونالدو وسيميوني في موقفين سابقين.

وعلق صانع ألعاب الزمالك على الصورة التي نشرها، قائلا: ”8!!!!!“، في إشارة إلى عقوبة إيقافه 8 مباريات وتعجبه من صدور هذا القرار ضده.

تركي آل الشيخ

من جنبه، هاجم تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، قرار إيقاف محمود عبد المنعم ”كهربا“، لاعب الأخير، حتى نهاية الموسم، محليًا.

وكتب تركي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”كله كوم ويعني إيه كهربا لآخر الموسم“.

وأضاف: ”بقانون مين ده، في حاجه اسمها فيفا ومحكمة كاس“.