بعد حصد بطولتين في أسبوع.. هل أصبح الزمالك مؤهلا لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا؟

أسعد فريق الزمالك المصري جماهيره بلقبين في أسبوع واحد بعد أن حصد بطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بنتيجة (3-1) في العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة الماضي، ثم توج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وباتت جماهير الزمالك طامعة في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا بعد أن استعاد الفريق الأبيض نغمة البطولات خاصة أن اللقب القاري غائب عن أحضان القلعة البيضاء منذ عام 2002.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي فرص الزمالك في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم:

خبرات الزمالك

يراهن فريق الزمالك على امتلاكه عناصر الخبرة بين صفوفه، خاصة أن الجيل الحالي يضم عدة عناصر تلعب سويا على مدار آخر 3 مواسم مثل محمود علاء وحازم إمام وعبد الله جمعة وطارق حامد ويوسف إبراهيم أوباما بجانب الإضافات التي تمت في الموسم الماضي واستمرت مع الفريق، على رأسهم التونسي فرجاني ساسي.

وأصبحت خبرات لاعبي الزمالك حاليا ووجود لاعبين توجوا بالألقاب القارية سواء مع الفريق الأبيض بالموسم الماضي أو مع أندية آخرى مثل ثنائي الوداد المغربي السابق محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، بمثابة إضافة قوية للفريق الأبيض في طريق استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد صلاح المدرب العام الأسبق لفريق الزمالك لـ“إرم نيوز“ إن الزمالك لديه خبرات أكبر مع هذا الجيل الذي اكتسب تجارب مميزة وخاصة دفعة الحصول على بطولتين في أسبوع واحد.

وأضاف: ”الزمالك عليه الاستفادة من خبرات لاعبيه في مشواره الأفريقي بدوري الأبطال وترجمة التفوق في البطولة القارية التي تنتظرها الجماهير البيضاء“.

ثقافة البطولات

يملك فريق الزمالك ثقافة حصد البطولات وهو أمر افتقدته أجيال عديدة في السنوات الأخيرة في القلعة البيضاء.

وقال أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك حاليا اكتسب ميزة، وهي حصد البطولات، موضحا أن الزمالك أعاد للأذهان ذكريات الجيل الذهبي في الفترة بين 2000 إلى 2004.

وأضاف: ”الزمالك عليه الاستفادة من قدرات هذا الجيل لحصد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن لديه لاعبين أصحاب خبرات وقدرات فنية متميزة“.

تجارب كارتيرون

يزيد من دوافع الزمالك ومؤهلاته للذهاب بعيدا في دوري أبطال أفريقيا تجارب مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون الذي قاد الفريق الأبيض للتتويج بلقبي السوبر الأفريقي والسوبر المصري.

ونجح كارتيرون من قبل في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا مع مازيمبي الكونغولي بخلاف حصد لقب السوبر الأفريقي مع الرجاء البيضاوي المغربي.

وأكد أيمن منصور مهاجم الزمالك الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن كارتيرون مدرب رائع ولديه قدرات متميزة تساعده على التقدم بالزمالك في دوري أبطال أفريقيا لأنه مدرب متمرس وواقعي ويدرك تماما قدرات لاعبيه.

وأوضح أن الزمالك لديه لاعبون أصحاب قدرات جيدة وعناصر خبرة، ومن المهم أن يكون المدير الفني قادرا على الاستفادة من عوامل ونقاط قوة مديره الفني الفرنسي كارتيرون.

وأشار إلى أن كارتيرون وضع بصمته في نادي الزمالك بعدما حقق لقبين، كما أعاد ترتيب أوراق الفريق وبهدوء ورغم كل المشاكل التي حدثت خلال الشهور الأخيرة خاصة أنه تسلم الفريق في توقيت صعب وظروف قاسية بعد الهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أفريقيا.

مشاكل فنية

مازال الزمالك يعاني من مشاكل فنية واضحة رغم التتويج باللقبين في أسبوع واحد، حيث يعاني الزمالك من بعض المشاكل في توزيع الكرة وبناء الهجمات بجانب الاعتماد على الأداء الفردي من جانب بعض اللاعبين مثل المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي ومصطفى محمد وهو ما يفرض العمل بشكل جماعي أكبر.