بركلات الترجيح.. نادي الزمالك يتوج بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي

توج نادي الزمالك بلقب كأس السوبر المصرية لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، بفوزه على غريمه التقليدي الأهلي بطل الدوري المحلي 4-3 بركلات الترجيح في أبوظبي، اليوم الخميس.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية.

وسجل ركلات الأهلي التونسي علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي، بينما سجل للزمالك في ركلات الترجيح محمود علاء والتونسي فرجاني ساسي وطارق حامد وعبد الله جمعة.

وأخفق السنغالي أليو بادجي ومحمد هاني في التسجيل للأهلي، بينما أهدر المغربي أشرف بنشرقي ركلة واحدة للزمالك.