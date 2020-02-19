أخبار الأهلي والزمالك: الأبيض يتمسك بتأجيل قمة الدوري.. وتفاصيل مناورات الساعات الأخيرة قبل السوبر المصري

لا صوت يعلو فوق صوت المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك التي تجمع بين الفريقين، غدًا الخميس، في بطولة كأس السوبر المصري على ملعب ”محمد بن زايد“ في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك، اليوم الأربعاء، 19 فبراير 2020:

تفاصيل مناورات الساعات الأخيرة قبل لقاء السوبر

شهدت الساعات الأخيرة قبل لقاء كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك العديد من الكواليس والتصريحات المهمة على صعيد معسكري القطبين.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي جاهزية لاعبه محمد مجدي أفشة صانع الألعاب لخوض لقاء السوبر بعد تخلصه من إصابته في الركبة، بينما أعلن غياب لاعبه رمضان صبحي لعدم الجاهزية.

وأكد فايلر خلال حديثه قبل اللقاء أن المباراة ستجمع بين فريقين كبيرين وتختلف عن بطولة السوبر المصري الأخيرة والتي فاز بها الأهلي على حساب الزمالك تحت قيادته.

وأوضح المدرب السويسري أن الأهلي سيواجه الزمالك وليس هنالك صراع بينه وبين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، مؤكدًا أنه هو من يختار التشكيلة المثالية والأنسب لمواجهة القمة.

وخاض الأهلي مرانًا خفيفًا قبل لقاء القمة على ملعب اللقاء وسط حالة معنوية مرتفعة من لاعبي الفريق، وحرص فايلر على عقد جلسة مع لاعبيه وطالبهم بالتتويج بلقب السوبر المصري.

وخاض الزمالك مرانه الأخير ظهرًا في ختام استعداداته لمباراة كأس السوبر المصري، كما أن الفريق الأبيض أعلن غياب مدافعه محمد عبد الغني للإصابة في العضلة الخلفية.

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن الفريق الأبيض جاهز لمباراة السوبر المصري بعد أن توج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي.

وأضاف:“لا أفكر برد الاعتبار، كنت مدربًا للأهلي مثل مازيمبي الكونغولي، والرجاء المغربي، وأبحث مع الزمالك عن تحقيق البطولات مثلما حدث في كأس السوبر الأفريقي“.

مرتضى منصور يتمسك بتأجيل لقاء القمة

تمسك المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتأجيل لقاء القمة المقرر يوم 24 فبراير الجاري المؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري.

وأعلن مرتضى عبر تصريحات تلفزيونية أنه لن يخوض لقاء الأهلي لأنه بمثابة انتحار كروي قبل مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وأعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة عبر تصريحات تلفزيونية تمسك الاتحاد بخوض اللقاء في موعده، موضحًا أن الاتحاد يبحث عن إقامة بطولة دوري منتظمة.

وأعلن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط في النادي الأهلي خلال تصريحات تلفزيونية أن ناديه لا يطلب تأجيل اللقاءات كما يردد البعض خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الأهلي سيستفيد من تأجيل القمة ولكنه لم يطلب ذلك.

المصري يحسم مصير إيهاب جلال

اشتعلت ثورة الغضب داخل محافظة بورسعيد بعد أن خسر المصري البورسعيدي برباعية نظيفة أمام ”المقاولون العرب“ في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر.

ويعقد مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية اجتماعًا عاجلًا لحسم مصير إيهاب جلال وإقالته من منصبه أو تجديد الثقة في خدماته، خاصة أن الجماهير غاضبة ليس فقط بسبب الخروج من الكأس ولكن بعد الهزيمة برباعية دون رد.

الإسماعيلي يفتح باب الرحيل أمام باهر

فتح النادي الإسماعيلي باب الرحيل أمام قائده باهر المحمدي مدافع الفريق في الموسم الجديد في ظل رفض اللاعب البقاء في صفوف الدراويش.

ورحب مسؤولو الإسماعيلي برحيل اللاعب في بداية الموسم الجديد حال تلقيه عرضًا من الأهلي أو الزمالك.