ماذا قال مدربا الأهلي والزمالك قبل مباراة السوبر المصري في الإمارات؟

كشف المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، موقف الثنائي رمضان صبحي ومحمد مجدي ”قفشة“ من خوض لقاء الزمالك، غدا الخميس، في مباراة السوبر المصري التي تقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال فايلر في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: ”رمضان لن يوجد في قائمة اللقاء لعدم الجاهزية بعدما عاد من إصابة طويلة، ولكن قفشة جاهز للمباراة“.

وتخلص رمضان من إصابته في العضلة الخلفية التي أبعدته على مدار شهرين كاملين عن المستطيل الأخضر وشارك في المران الجماعي.

وأوضح المدرب السويسري أن مباراة السوبر لها حسابات خاصة بعيدا عن الدوري وأيضا عن تتويج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي.

"#قفشة جاهز للمشاركة ولكن #رمضان_صبحي لن يتواجد معنا للأسف"

رينيه فايلر – مدرب النادي الأهلي المصري#كلاسيكو_العرب_على_أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/dP4p0jvvxE — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 19, 2020

وأضاف: ”أنا سعيد بالوجود في الإمارات، وجاهزون لمباراة الزمالك، ولا أستطيع كشف ملامح تشكيل فريقي ولكنني أتحمل المسؤولية كاملة وأختار 11 لاعبا فقط لخوض اللقاء، ودوري أن أقوم باختيار التشكيل الأمثل“.

وأكد أن اتباع سياسة التدوير أمر ضروري لمواجهة ضغط اللقاءات، موضحا أنه لا مقارنة بين لقاء يوم غد ومباراة الفريقين في بداية الموسم لأن لكل مواجهة ظروفها الخاصة.

وعن مواجهة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدرب الأسبق للأهلي، أشار فايلر: ”كل الاحترام له ولكن أتعامل مع فريقين يتنافسان فالمباراة ليست بين مديرين فنيين، ونحن جاهزون للمواجهة ولست قلقا من الزمالك“.

وأبرز: ”لا يمكنني الكشف عن التشكيل الذي سأخوض به اللقاء، وسأحتفظ به حاليا ولكن سيتم اختيار أفضل تشكيل قادر على تنفيذ فكري داخل الملعب“.

وكان فايلر قد توج مع الأهلي قبل بداية الموسم بلقب السوبر المؤجل.

"أنتم صحفيون وأنا مدرب"

رد فعل رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي المصري على أحد الأسئلة في المؤتمر الصحفي لمشاهدة كل ما يتعلق بـ #كلاسيكو_العرب_على_أبوظبي_الرياضية حمل التطبيق الآن iTunes:

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كارتيرون

من جانبه، رفض باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، اعتبار مباراته ضد فريقه السابق بمثابة الثأر له.

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي: ”بالطبع أريد الفوز بلقبي الثاني مع الزمالك، لكني لا أبحث عن رد الاعتبار أمام الأهلي، لا يجب النظر للأمور هكذا“.

وأضاف: ”أنا سعيد بتولي قيادة فرق كبرى في أفريقيا، مثل الأهلي والزمالك في مصر، والرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي“.

وتوج كارتيرون مؤخرا مع الزمالك بلقب السوبر الأفريقي، بعد فوزه على الترجي التونسي (3-1)، يوم الجمعة الماضي في قطر.

"نريد حسم اللقاء أمام #الأهلي ليس كرد اعتبار ولكن لحصد لقب للنادي"#كارتيرون – مدرب نادي #الزمالك لمشاهدة كل ما يتعلق بـ #كلاسيكو_العرب_على_أبوظبي_الرياضية حمل التطبيق الآن أندرويد

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وأكد المدرب الفرنسي أن فريقه يعيش أسبوعا صعبا للغاية، في ظل خوضه مباراتين كبيرتين في بطولتين مختلفتين، إلى جانب رحلات السفر التي أرهقت اللاعبين، موضحا أنه حاول علاج الأمر بالتدريبات الاستشفائية.

وأضاف: ”الأهلي فريق كبير ومنافس صعب، لم يخسر على مدار 15 مباراة بالدوري، وأنتظر مواجهته بفارغ الصبر“.

واختتم كارتيرون، الذي خسر لقب دوري أبطال أفريقيا 2018 مع الأهلي لصالح الترجي: ”التتويج بالسوبر الأفريقي منح الفريق سعادة كبيرة، لكن بالطبع، هناك تحضير ذهني لإيقاف هذه الأفراح والفصل بين البطولتين“.