موجز أخبار الأهلي والزمالك: المكافآت سلاح القطبين قبل السوبر المصري.. وفايلر يحسم مصير الجوكر

أعلن قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك حالة الطوارئ قبل لقاء كأس السوبر المحلي الذي يقام يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات مع وصول بعثتي الفريقين للعاصمة أبوظبي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الإثنين 17 فبراير 2020:

المكافآت سلاح القطبين قبل السوبر المصري

وعد مسؤولو الأهلي والزمالك بصرف مكافآت مجزية للاعبين حال التتويج بلقب كأس السوبر المصري.

ووصلت بعثة الفريقين إلى الإمارات وسط استقبال حافل، وأعلنت اللجنة المنظمة بقيادة سهيل العريفي أن تذاكر جماهير الأهلي نفدت كلها، بينما يتبقى نحو 40% من جماهير الزمالك لم يتم حجزها.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز للجماهير التي تحضر اللقاء، من بينها سيارات وهواتف محمولة، كما أعلن الاتحاد المصري عن تصميم كرة خاصة لمباراة السوبر المحلي مثل التي يتم استخدامها في بطولة الدوري الإسباني.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لخوض اللقاء وضمت 24 لاعبا هم محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي لحراسة المرمى ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني وأحمد فتحي والتونسي علي معلول في خط الدفاع وعمرو السولية والمالي أليو ديانغ ومحمد مجدي قفشة وأحمد الشيخ والأنجولي جيرالدو ورمضان صبحي والنيجيري جونيور أجاي وحسين الشحات ووليد سليمان وحسام عاشور للوسط ومروان محسن والسنغالي أليو بادجي للهجوم.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة فريقه وضمت 27 لاعبا، هم محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمود عبدالرحيم جنش ومحمد صبحي لحراسة المرمى ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام وحازم إمام وأحمد عيد ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة للدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي وإسلام جابر وكريم بامبو للوسط وعمر السعيد ومصطفى محمد وكاسونغو.

فايلر يحسم مصير أحمد فتحي

حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي مصير الجوكر أحمد فتحي نجم الفريق الذي ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي.

وطلب فايلر من إدارة الأهلي تجديد عقد أحمد فتحي للحاجة إلى خدماته وقدرته على العطاء، وهو ما أكده لمدير الكرة سيد عبدالحفيظ.

الزمالك يجدد محاولاته لتأجيل لقاء القمة

جدد نادي الزمالك محاولاته لتأجيل لقاء الأهلي في قمة الدوري المصري يوم 24 فبراير الجاري.

وأكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لا يجد مبررا لمسألة خوض لقاء الأهلي قبل مواجهة مرتقبة أمام الترجي التونسي يوم 28 فبراير الجاري في دوري أبطال أفريقيا رغم أن لقاء القمة في الأساس مؤجل.

تخفيف عقوبات بيراميدز.. وأزمة بين المصري والإسماعيلي

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم تخفيف عقوبات فريق بيراميدز التي تم توقيعها بعد لقاء الأهلي في الدوري، وعلى رأسها إيقاف الخماسي علي جبر وأحمد أيمن منصور وإسلام عيسى وعمر جابر ورجب بكار لمدة 3 مباريات بجانب منع ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي لنفس المدة من ممارسة أنشطة كرة القدم وتم تخفيف العقوبات إلى مباراتين.

وتخطى فريق طلائع الجيش عقبة مصر المقاصة بهدف دون رد في دور الـ16 ببطولة كأس مصر ليلحق بأندية أبو قير للأسمدة والاتحاد السكندري وإف سي مصر التي تأهلت لدور ربع النهائي.

ونشبت أزمة بين الإسماعيلي والمصري بعد أن أعلن مسؤولو النادي البورسعيدي أن السبب الرئيسي في رفض إقامة مباريات الفريق في إستاد الإسماعيلية كان قرار إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان وهو ما أكده محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري في تصريحات تليفزيونية.

وأعلن نادي إنبي في بيان رسمي مقاطعته لجميع برامج المذيع مدحت شلبي بسبب ما وصفه النادي بالإساءة لتاريخ إنبي والعاملين فيه، بعد وصلة مزاح مع مجدي عبد الغني نجم الأهلي الأسبق حول فشل تجربة صلاح محسن بعد رحيله للأهلي لعدم متابعة الجماهير مباريات فريقه الأسبق إنبي.

ومنح طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لاعبيه راحة لمدة 4 أيام قبل لقاء الزمالك في افتتاح الدور الثاني للدوري