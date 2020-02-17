أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة وجود أزمة في حجز تذاكر مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

شدد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على عدم وجود أزمة في التذاكر الخاصة بجماهير الأبيض لمباراة السوبر المصري أمام الأهلي، والتي ستقام الخميس المقبل على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويستضيف استاد محمد بن زايد مباراة السوبر المصري 2018-2019 بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس يوم الخميس الـ20 من فبراير الجاري.

وغرد أحمد مرتضى عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”تواصلت مع المسؤولين في مجلس أبوظبي الرياضي بخصوص تعطل حجز تذاكر مباراة السوبر وأخبروني أن هناك تذاكر مطروحة للبيع وليس هناك أي مشكله في الحجز“.

يذكر أن بعثة الزمالك قد غادرت اليوم الاثنين القاهرة متجهة إلى أبوظبي استعدادا لمباراة السوبر.

تواصلت مع المسئولين في مجلس ابوظبي الرياضي بخصوص تعطل حجز تذاكر مباراة السوبر واخبروني ان هناك تذاكر مطروحه للبيع وليس هناك اي مشكله في الحجز الان من الرابط التالي https://t.co/jKrhHuIvfI — Ahmed Mortada (@AhmedMortada) February 17, 2020

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أشار إلى أن تذاكر مدرجات الفريق الأبيض في مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي أوشكت على النفاد، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”مدرجات الزمالك في أبوظبي لم تكتمل، ولكن بعد السوبر الأفريقي الثقة عادت مرة أخرى، واشتروا باقي تذاكر السوبر المصري“.

وكان سهيل العريفي، مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، الراعي للمباراة، أكد في تصريحات صحفية خلال الساعات الماضية أن إقبال جماهير الأحمر على شراء التذاكر أكبر من جماهير الأبيض، وهو ما وضحه وبينه الموقع الخاص بالتذاكر.

ورغم تتويج الزمالك بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة، إلا أن إقبال الجماهير البيضاء على تذاكر مباراة السوبر في الإمارات، ما زال ضعيفا.

ووفقا لخريطة توزيع تذاكر الملعب على الموقع الخاص ببيع التذاكر، يظهر نفاد تذاكر كل مقاعد الجزء المخصص للأهلي، وفي مقاعد جماهير الزمالك نفذ الجزء العلوي من الثالثة يمين بينما لا يزال الجزء السفلي لم يبع منه إلا عدد قليل للغاية.