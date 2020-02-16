كأس السوبر المصري.. باتريس كارتيرون مدرب الزمالك يبحث عن رد اعتباره أمام الأهلي

تترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المثيرة التي تجمع بين الأهلي والزمالك مساء الخميس المقبل في بطولة كأس السوبر المحلي.

وتعود بطولة السوبر المصري إلى أرض الإمارات، وستقام هذه النسخة على ملعب (محمد بن زايد) بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويتصدر مواجهة القمة هذه المرة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للزمالك والأسبق للأهلي، في مواجهة لن تكون سهلة للمدرب الفرنسي.. وهو ما ترصد ملامحه ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

ماذا قدم كارتيرون ضد الأهلي؟

يتجدد الصدام بين كارتيرون والأهلي بعد غياب، وتعد مواجهة السوبر المصري الثالثة في مواجهات المدرب الفرنسي أمام الأهلي.

ولعب كارتيرون ضد الأهلي مع فريق وادي دجلة موسم 2015 – 2016 وحقق الفوز بهدف نظيف كما خسر بنتيجة 2-1 في موسم 2016 – 2017.

إنجاز ضائع

يتذكر المتابعون أن كارتيرون كان مدربا للأهلي في بداية عهد المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب، ولكن فترة المدرب الفرنسي كانت شاهدة على إنجاز ضائع من كارتيرون.

نجح كارتيرون في قيادة الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018، ولكن الإنجاز لم يكتمل بعد أن خسر التتويج في الخطوة الأخيرة بالفوز على حساب الترجي التونسي بنتيجة 3-1 في ملعب برج العرب بالإسكندرية ثم خسر في ملعب رادس بثلاثية دون رد.

وودع كارتيرون بعدها مع الأهلي البطولة العربية من دور الستة عشر بعد الخروج على يد الوصل الإماراتي، بينما قدم كارتيرون مستويات متذبذبة مع الأهلي في بطولة الدوري المصري بعدما فاز في 3 مواجهات من 7 لقاءات وخسر مرتين وتعادل مثلهما.

رد الاعتبار

يبحث كارتيرون عن رد الاعتبار أمام الأهلي، فالمدرب الفرنسي تولى تدريب الفريق الأحمر في توقيت صعب وحرج وفي ظل أزمة إصابات حادة واجهت الفريق وحرمته من عدة نجوم.

ورفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دعم الفريق وقتها سوى بصفقتين فقط هما أحمد علاء المنضم من الداخلية والمالي ساليف كوليبالي المنضم من مازيمبي الكونغولي، واعتمد الأهلي على بعض اللاعبين أصحاب المستوى المتوسط وعلى رأسهم ميدو جابر وإسلام محارب وأحمد حمودي.

وأنفق الأهلي بعد رحيل كارتيرون ملايين الجنيهات وضم أكثر من 15 صفقة لتدعيم صفوفه على مدار الانتقالات الشتوية بالموسمين الماضي والحالي وأيضا الانتقالات الصيفية.

وقال أحمد أبو مسلم، الظهير الأيسر الأسبق للأهلي لـ“إرم نيوز“ إن كارتيرون تعرض للظلم أثناء تجربته مع الأهلي لأن الإدارة لم تدعم الفريق بالشكل المطلوب ورغم ذلك وصل بالأهلي لنهائي دوري الأبطال وكان على بعد خطوات من التتويج.

وأضاف: ”كارتيرون أحدث طفرة في الزمالك وقام بتنظيم الأمور سريعا وسيبحث بالفعل عن رد اعتباره وإثبات ذاته أمام الأهلي، خاصة أنها أول مواجهة ضد الأهلي بعد رحيله“.

أزمة ثقة

يبدو العامل الأهم في صدام كارتيرون هو حالة لاعبي الزمالك وأزمة الثقة التي تنتابهم في مواجهات الأهلي.

ولم يفز الزمالك بلقب كأس السوبر المصري من أنياب الأهلي سوى مرة وحيدة عام 2016 بضربات الترجيح، بخلاف أن الفريق الأبيض يعاني من تراجع واضح في النتائج المحلية ستؤثر نفسيا على مستواه في لقاء الأهلي الذي يتفوق بشكل واضح بالدوري.

وأكد محمد حلمي المدير الفني الأسبق للزمالك لـ“إرم نيوز“ أن الفريق الأبيض سيكون أمام معادلة صعبة بالفصل سريعا وخلال ساعات بين أفراح التتويج بالسوبر الأفريقي والتركيز في لقاء السوبر المصري.

وأضاف: ”الزمالك لديه حاليا لاعبون أصحاب خبرات وقدرات مميزة وعليه أن يفصل تماما بين البطولتين، ووجود كارتيرون قد يكون حافزا للاعبين بالقتال من أجل مدربهم“.

واعتبر أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك الأسبق أن التتويج بالسوبر الأفريقي سيضيع هباء حال خسارة الفريق أمام الأهلي بالسوبر المصري.