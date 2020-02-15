موجز أخبار الأهلي والزمالك: أزمة تأجيل القمة تتصاعد.. ونجم القلعة الحمراء يخطط للرحيل

بدأت طبول مباراة السوبر المصري تدق بين فريقي الأهلي والزمالك قبل لقاء الفريقين مساء الخميس المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد تتويج الفريق الأبيض بلقب كأس السوبر الأفريقي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم السبت.

تصاعد أزمة تأجيل القمة

تصاعدت أزمة تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري المقررة يوم 24 فبراير الجاري باستاد القاهرة.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفضه التام لفكرة خوض لقاء القمة بين الأهلي والزمالك خاصة بعد أن أقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة لقاء الزمالك والترجي التونسي بالقاهرة يوم 28 فبراير الجاري في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرفض مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل لقاء القمة خاصة أنه لا مجال لإقامة اللقاء بعد ذلك مع توالي اللقاءات بخلاف أن مباراة الدور الثاني للدوري في الجولة الحادية والعشرين للدوري.

نجم القلعة الحمراء يخطط للرحيل

يخطط وليد سليمان صانع ألعاب فريق الأهلي للرحيل في الموسم الجديد بعدما تلقى اللاعب عروضاً من أندية مصرية وعربية بخلاف عرض تركي للانضمام إليه في الموسم المقبل.

وحاول سليمان الضغط على إدارة الأهلي بتسريب أنباء مفاوضاته مع اسطنبول باشاك شهير التركي لضمه في الموسم المقبل مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

ولم تتحرك إدارة الأهلي لحسم ملف تجديد عقد وليد سليمان وهو الأمر الذي أثار مخاوف اللاعب خاصة أنه يرفض مسألة الاعتزال لقدرته على العطاء في المستطيل الأخضر.

على صعيد متصل، تأكدت جاهزية اللاعب رمضان صبحي نجم الفريق لخوض لقاء القمة أمام الزمالك يوم الخميس المقبل في مباراة كأس السوبر المصري بعد مشاركته في التدريبات الجماعية بعد تخلصه من الإصابة في العضلة الخلفية التي تبعده عن المستطيل الأخضر منذ شهرين كاملين.

وخاض الفريق الأحمر تدريباته بدون راحة عقب لقاء المصري البورسعيدي الذي فاز به الأهلي بثلاثية دون رد بالدوري ويسافرالفريق للإمارات بعد غدٍ الاثنين لخوض لقاء كأس السوبر.

صدمة أفريقية للقطبين

تلقى مسؤولو الأهلي والزمالك صدمة بعد أن رفضت الجهات الأمنية فكرة حضور 50 ألف مشجع في لقاءي الفريقين في جولة الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة أمنية بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي يوم 29 فبراير الجاري كما يحضر نفس العدد في لقاء الزمالك والترجي التونسي قبلها بيوم في نفس المرحلة.

وتتجه النية لإقامة اللقاءين على ملعب السلام الدولي وليس ستاد القاهرة.

مكافآت استثنائية في الزمالك

قرر مرتضى منصور صرف مكافآت استثنائية للاعبي الفريق الأبيض بعد التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة بنتيجة 3-1.

وطلب مرتضى عقد جلسة مع لاعبي الفريق غداً الأحد على هامش الإعداد لمباراة السوبر المصري.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إقامة لقاء ودي للاعبي الفريق الأبيض الذين لا يشاركون قبل السفر للإمارات بعد غدٍ الاثنين.

الإسماعيلي يحشد أسلحته لمواجهة الرجاء

حشد فريق الإسماعيلي أسلحته لمواجهة الرجاء المغربي غداً الأحد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية.

وقال المدرب الفرنسي ديديه غوميز، المدير الفني للإسماعيلي، إن فريقه جاهز لخوض اللقاء المرتقب أمام الرجاء رغم غياب بعض اللاعبين على رأسهم باهر المحمدي موضحاً أنه يحترم الرجاء المغربي.

وصعد فريق أبو قير للأسمدة والاتحاد السكندري لربع نهائي كأس مصر.