هل ينظم لاعبو الأهلي ممرا شرفيا للزمالك في مباراة السوبر المصري؟

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة ما تردد بشأن وقوف لاعبي الأهلي في ممر شرفي للزمالك في مباراة السوبر المصري، يوم الخميس المقبل في الإمارات.

وقال أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة لـ“إرم نيوز“: إن هذا الكلام حتى الآن غير رسمي على الإطلاق.

وأوضح أن اتحاد الكرة لم يطلب من الأهلي أو الزمالك مثل هذا الأمر، مؤكداً أن ما تردد بشأن التواصل رسمياً مع الناديين بخصوص هذا الأمر غير صحيح.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن اتحاد الكرة تواصل مع النادي الأهلي لإقامة ممر شرفي للاعبي الزمالك في لقاء السوبر المصري، بعد تتويج الفريق الأبيض بلقب كأس السوبر الأفريقي.

وتوج الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، أمس الجمعة، بعد تغلبه على الترجي التونسي بنتيجة (3-1) في العاصمة القطرية الدوحة.

وتصل بعثة الزمالك مساء اليوم السبت من قطر إلى القاهرة، ويبدأ الفريق الإعداد لمواجهة الأهلي في السوبرالمصري غداً الأحد دون راحة.

في المقابل، أعلن النادي الأهلي جاهزية لاعبه رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق لخوض لقاء السوبر المصري.

وشارك رمضان في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعد تخلصه من إصابته في العضلة الخلفية التي أبعدته عن الملاعب منذ يوم 15 ديسمبر الماضي.