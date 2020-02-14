النادي الأهلي يواصل الابتعاد بقمة الدوري المصري بفوز كبير على المصري البورسعيدي (فيديو)

حقق النادي الأهلي فوزه الخامس عشر تواليًا في بطولة الدوري المصري، بعد الفوز على المصري بنتيجة 3-0 في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.

افتتح الأهلي التسجيل عن طريق ركلة جزاء، نجح علي معلول في تحويلها لشباك المصري.

وأضاف جونيور أجايي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 83 بعد تمريرة من كهربا حولها لشباك المصري.

واختتم كهربا أهداف الأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 45 في صدارة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 20 في المركز العاشر.