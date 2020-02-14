مباراة الزمالك والترجي.. أشرف بن شرقي كلمة السر في معادلة كارتيرون لحصد السوبر الأفريقي

كسب الزمالك المصري الرهان وحصد لقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة.

نجح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للعام الثاني على التوالي في تحقيق الفوز على الترجي وحرمانه من لقب السوبر الأفريقي، بعدما فاز في الموسم الماضي على فريق الرجاء المغربي.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي الأسباب التي قادت الزمالك للتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي:

أشرف بن شرقي كلمة السر

لعب النجم المغربي أشرف بن شرقي كلمة السر في تتويج الزمالك بعدما قاد الفريق الأبيض للفوز بتسجيل هدفين في وقت مهم للغاية بالنسبة للزمالك.

استطاع بن شرقي أن يستغل خبراته ومهاراته الفردية في اختراق دفاعات الترجي، بعدما استفاد من الحرية التكتيكية التي أعطاها له المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقال جمال حمزة مهاجم الزمالك الأسبق لـ“إرم نيوز“: إن بن شرقي لعب دوراً مهماً وحاسماً في تتويج الفريق الأبيض.

وأضاف:“ بن شرقي استفاد من حالة بطء دفاع الترجي وخاصة في عمق الدفاع، أعتقد أن هذا الدور تميز به بن شرقي حين كان لاعباً في الوداد المغربي، كما أنه استغل خبراته الطويلة والمتميزة من أجل حصد الانتصار“.

دويتو الوسط

نجح كارتيرون في الاعتماد على سيناريو غلق المساحات أمام الترجي وتقسيم المباراة إلى مراحل، خاصة أن فريقه استفاد من عنصر الدعم والحماس الجماهيري في الربع ساعة الأولى، واستغل هدفاً عن طريق يوسف إبراهيم أوباما.

ولعب كارتيرون بشكل رائع بثنائي الارتكاز طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي وهما أبرز نجوم الفريق الأبيض في اللقاء، بعدما نجح الثنائي في إعطاء الثقة لدفاعات الفريق الأبيض.

ولعب طارق حامد دوراً مهماً في دعم الظهيرين والضغط المستمر على مفاتيح لعب الترجي بخلاف أن المدرب الفرنسي نجح في غلق الأطراف أمام لاعبي الترجي حتى في تغييراته، بعدما أشرك عبد الله جمعة كجناح بدلاً من أحمد سيد زيزو وحاول باستمرار الاعتماد على تضييق المساحات في وجه لاعبي الترجي يميناً ويساراً.

توهج أوباما

من أبرز أسباب فوز الزمالك التوهج الفني لصانع الألعاب يوسف إبراهيم أوباما في مباراة الترجي.

استفاد أوباما من اختراقاته لدفاع الترجي مبكراً وتسجيل هدف مستغلاً الانشغال برقابة مصطفى محمد وأشرف بن شرقي، كما أن أوباما بذل مجهوداً دفاعياً كبيراً لمساندة ساسي وطارق حامد.

الترجي والعامل النفسي

عانى الترجي بشكل واضح من العامل النفسي، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على المباراة وخاصة في الربع ساعة الأولى.

وحاول الترجي التخلص من الضغوط النفسية لخسارته السوبر الأفريقي أمام الزمالك، ومعاناته الواضحة في هذه البطولة تحديداً وأمام كارتيرون في الموسم الماضي وفي اللقاءات الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أنيس بوجلبان لاعب الصفاقسي التونسي الأسبق لـ“إرم نيوز“: إن لاعبي الترجي عانوا من عدم ترتيب أفكارهم بشكل واضح، وهو الأمر الذي سيكون اللوم متجهاً للمدرب معين الشعباني.

وأوضح أن الترجي بدا وكأنه محمل ومتأثر بأحاديث الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول مسألة تفوق الزمالك تاريخياً، ومعاناة الترجي من عقدة تاريخية مع بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وأشار إلى أن الشعباني كان عليه تأهيل لاعبيه للفوز على الزمالك، موضحاً أن الترجي بالطبع تأثر برحيل بعض لاعبيه أصحاب الخبرات، وخاصة الثنائي الهجومي المتميز أنيس البدري ويوسف بلايلي.

وأكد أن الزمالك استفاد أيضاً من الثقة التي اكتسبها؛ نتيجة الدعم الجماهيري منذ وصوله للدوحة.