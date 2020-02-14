أول تعليق من تركي آل الشيخ على فوز نادي الزمالك بالسوبر الأفريقي (شاهد)

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على تهنئة فريق الزمالك المصري بفوزه ببطولة كأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على نادي الترجي التونسي 3/1 في ملعب الدوحة بقطر.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع ”فيسبوك“: ”مبروك لمصر ومبروك لمجلس إدارة الزمالك وأعضائه وجمهوره.. مباراة كبيرة“.

لكن مع ذلك، لم تلقَ تغريدة آل الشيخ قبولا لدى جماهير الزمالك الذين ذكروه بتغريدته الساخرة من الفريق الأبيض حين أوقعت القرعة فريقهم مع الترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسخر تركي آل الشيخ بقوله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”صان داونز فريق مش سهل! يا بختك يا الترجي“، في إشارة إلى أن فريق الزمالك منافس سهل بالنسبة لفريق الترجي التونسي.

وأثارت تدوينة آل الشيخ ردود فعل واسعة داخل أوساط جمهور الزمالك الذي تفاعل سريعا مع منشور الشيخ.

وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 28، 29 فبراير الجاري، بينما تقام مباريات العودة يومي 6، 7 مارس المقبل.

يذكر أن الزمالك بطل الكونفدرالية تواجه مع الترجي المتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الغرافة القطري وفاز بالبطولة.