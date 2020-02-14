 التشكيلة المتوقعة لمباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري – إرم نيوز‬‎

التشكيلة المتوقعة لمباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري

التشكيلة المتوقعة لمباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري

المصدر: فريق التحرير

يلاقي النادي الأهلي منافسه النادي المصري، اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وحصد الأهلي العلامة الكاملة (42 نقطة) من 14 فوزا ولم يتعادل أو يخسر، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري، في حين يملك المصري 20 نقطة من 15 مباراة، حيث حقق الفوز 4 مرات فقط، وخسر 6 مرات، وتعادل 7 مرات.

ومن المتوقع أن يعتمد رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على هذه التشكيلة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول.

الوسط: أليو ديانغ، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، وأحمد الشيخ أو جيرالدو.

الهجوم: جونيور أجاي.

في حين من المتوقع أن يعتمد إيهاب جلال مدرب المصري على هذه التشكيلة:

حراسة المرمى: أحمد عبدالفتاح.

الدفاع: البوركيني سعيدو سيمبوري، إسلام أبوسليمة، كريم العراقي، عمر كمال.

الوسط: فريد شوقي، إيزي إيميكا، إسلام عطية.

الهجوم: الليبي مفتاح طقطق، أحمد ياسر، محمود وادي.

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